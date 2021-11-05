Восемь авиарейсов задержаны в Краснодаре из-за плотного тумана

Столицу Кубани с вечера 4 ноября затянуло туманом, к сегодняшнему утру он стал еще плотнее. Из-за этого аэропорт Краснодара не может принять восемь рейсов, в том числе один международный. Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, предварительно время вылетов перенесено на вторую половину дня.

- Вечером 4 ноября в аэропорту Краснодара были введены "процедуры в условиях ограниченной видимости", в связи с усилением тумана. Видимость на территории аэродрома 100 метров, что ниже категории, допустимой для приема воздушных судов, сертифицировнной в аэропорту, - отметили в пресс-службе.

Задержан прилет рейсов из Стамбула, Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Красноярска и Сочи. Кроме того, из-за метеоусловий не смог вовремя вылететь рейс в Воронеж.

Аэропорт Краснодара может принимать борта только по второй категории ИКАО, то есть посадка допускается при видимости на взлетно-посадочной полосе не менее 300 метров и высоте принятия решения не менее 30 метров.