Умер режиссер Виталий Малахов

В возрасте 67 лет 4 ноября скончался советский, украинский режиссер Виталий Малахов. Об этом сообщила на Facebook его дочь, актриса и телеведущая Даша Малахова.

Как стало известно, Малахов был экстренно госпитализирован 26 октября с заражением крови и помещен в отделение интенсивной терапии, где ожидал операции по пересадке искусственной почки.

Виталий Малахов родился в 1954 году во Львове. Карьеру начал в 1972-м на ТВ. Работал в Киевском государственном театре русской драмы имени Леси Украинки. С 1979-го возглавил Киевский государственный театр эстрады. С 1985 по 1987 год работал в Киевском молодежном театре. В 1987-м создал Киевский драматический театр на Подоле, худруком и директором которого был до последних своих дней.

Среди работ Малахова - "Я - Киев", "Ночь чудес", "Заря и смерть Пабло Неруды", "Мошенник поневоле".