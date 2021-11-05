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Умершего в 2020 году Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

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    05.11.2021, 16:49
Текст:   Олег Усков

Умершего в прошлом году в возрасте 103 лет Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании юной на тот момент актрисы Натали Вуд, ныне так же умершей.

Фото: kinopoisk.ru
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Как передает BBC, одного из ведущих актеров "золотой эры" Голливуда клеймит сестра покойной, актриса Лана Вуд в своей книге воспоминаний "Младшая сестра". Мемуары проступят на прилавки 9 ноября.

Согласно воспоминаниям Ланы, инцидент якобы произошел на съемках культового вестерна "Искатели" (1956 год), когда Натали было 18 лет, а Дугласу - за тридцать. По словам Вуд, встречу Натали и Кирка в знаменитом отеле Chateau Marmont организовала их мать Мария Захарченко - в надежде, что именитый артист крепче поможет девушке в плане карьеры.

"Казалось, прошло много времени, прежде чем Натали села в машину и разбудила меня, захлопнув дверь. Выглядела она ужасно - очень разлохмаченной, расстроенной. Они с мамой тут же стали перешептываться. Я не могла разобрать, что они там говорили, да и было очевидно, что я еще слишком мала, чтобы мне рассказали о произошедшем", - пишет Вуд, которой на тот момент было восемь.

При этом Лана отмечает, что ее сестра и мать решили не выдвигать против актера обвинение, рассудив, что это только навредит Натали. Вуд уточнила, что сестра рассказывала ей о том, что произошло, лишь спустя годы, когда она уже стала взрослой. При том, что слухи о ЧП в соответствующей среде распространились активно.

Натали Вуд (настоящее имя Наталья Захарченко), всю жизнь страдавшая гидрофобией - патологической боязнью воды, при загадочных обстоятельствах погибла на 44-м году жизни в ноябре 1981-го в Лос-Анджелесе, катаясь на яхте. На судне также находились актер Кристофер Уокен и ее супруг, актер Роберт Вагнер (Номер 2 из трилогии про Остина Пауэрса).

Через некоторое время после гибели Вуд "Номер 2" женился на актрисе Джилл Джонс, Тиффани Кейс из "бондовских" "Бриллиантов навсегда".

К слову, Лана так же появилась в "Искателях", сыграв юную Дебби Эдвардс. Тогда как взрослую героиню сыграла сама Натали.

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