Постановление губернатора Волгоградской области от 5 ноября 2021 года № 745 "О внесении изменения в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"

Постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Волгоградской области от 15 марта 2020 г. № 179 "О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" изменение, изложив его текст в следующей редакции:

"В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 01 апреля 2020 г. № 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", указами Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 28 апреля 2020 г. № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 г. № 762-р, поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 26 марта 2020 г. № ММ-п12-2363кв, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 г. № 2 "О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-пСоV", от 31 января 2020 г. № 3 "О проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV", от 02 марта 2020 г. № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13 марта 2020 г. № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", Законом Волгоградской области от 21 ноября 2008 г. № 1779-ОД "О защите населения и территории Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Губернатора Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 "О территориальной подсистеме Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в связи с угрозой распространения на территории Волгоградской области новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также руководствуясь поручениями, данными Президентом Российской Федерации по итогам обращения к населению 25 марта 2020 г. в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Российской Федерации, поручениями, содержащимися в протоколе оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации от 23 марта 2020 г. № 12, решениями по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 г., решением оперативного штаба по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, в Волгоградской области от 14 марта 2020 г. № 3, решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Волгоградской области от 26 марта 2020 г. № 1 кс "О ходе реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области", в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, принятия дополнительных усиленных мер по защите населения и территорий Волгоградской области от чрезвычайных ситуаций, установления обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций постановляю:

1. Ввести на территории Волгоградской области с 16 марта 2020 г. режим повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установить региональный уровень реагирования (далее именуется - режим повышенной готовности).

2. Перевести оперативный штаб по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области на работу в круглосуточном режиме.

3. Лицам, проживающим (находящимся) на территории Волгоградской области:

3.1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию с территории иностранных государств в целях осуществления трудовой деятельности, выполнять требования постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" по изоляции сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации.

3.2. Соблюдать постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019", а также иные постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей по субъектам Российской Федерации, главных государственных санитарных врачей по городам, районам, их заместителей (далее при совместном упоминании именуются -санитарные врачи) об изоляции.

3.3. Гражданам старше 60 лет, а также неработающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев:

обращения за медицинской помощью, в том числе с целью прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью;

передвижения к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, в целях выгула домашних животных, выноса отходов до ближайшего места накопления отходов, прогулки и занятия физической культурой и спортом на свежем воздухе;

режим самоизоляции не применяется к гражданам, прошедшим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесшим не более шести календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19, при наличии документа, удостоверяющего личность, и документа о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19, выданного медицинской организацией, или сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19, или двухмерного штрихового кода (QR-кода), полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", или документа, выданного медицинской организацией о перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (далее при совместном упоминании именуются - документы о вакцинации либо о перенесенном заболевании).

3.4. Рекомендовать работающим гражданам с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области (за исключением граждан, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесших не более шести календарных месяцев назад заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией COVID-19), соблюдать режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

3.5. При появлении симптомов острого респираторного заболевания, острой респираторной вирусной инфекции, повышенной температуре тела -37,2 °C и выше (далее именуется - повышенная температура тела) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения), по телефонам или в электронном виде через сайт соответствующего учреждения в сети Интернет либо по телефону 112 системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб Волгоградской области или по телефону 122 службы оперативной помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, не допуская посещения медицинских организаций, за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью.

3.6. При нахождении в общественных местах и общественном транспорте (за исключением случаев оказания услуг такси по перевозке пассажиров и багажа), в местах общего пользования в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей, в зданиях (помещениях) государственных органов, органов местного самоуправления, при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и иных объектов, в том числе на остановочных пунктах), при посещении мест приобретения и (или) приобретении товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование).

3.7. Использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом максимально исключив посещение соответствующих учреждений.

3.8. Ограничить поездки, в том числе в целях отдыха и туризма.

3.9. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

3.10. Отказаться от участия в любых мероприятиях с количеством присутствующих более 10 человек, перенести на более поздние сроки организацию личных, семейных, корпоративных мероприятий. В исключительных случаях при проведении ритуальных и иных неотложных мероприятий максимально ограничить количество их участников (не более 10 человек).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на массовые мероприятия, проведение которых разрешается в соответствии с настоящим постановлением.

3.11. Соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" об обеспечении ношения гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах.

Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при посещении мест приобретения товаров, работ, услуг, не относящихся к местам массового пребывания людей.

При использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) соблюдать Общие рекомендации по использованию и обеззараживанию СИЗ (приложение 2 к Методическим рекомендациям МР 3.1/3.5.0172/1-20, утвержденным руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 11 апреля 2020 г.), Рекомендации гражданам по профилактике коронавирусной инфекции [приложение к приказу от 17 марта 2020 г. Министерства экономического развития Российской Федерации № 139, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 837, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации № 117 "Об организации мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в здании правительственного комплекса"], в том числе гигиеническая маска, респиратор должны плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

3.12. Рекомендовать использование перчаток при посещении мест приобретения товаров (торговых объектов), а также указанных в подпункте 15.2 пункта 15 настоящего постановления работ, услуг, при посещении зданий (помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, государственных (муниципальных) учреждений в целях получения государственных (муниципальных) услуг, при совершении поездок в общественном транспорте, включая такси.

3.13. Рекомендовать использование перчаток при нахождении в местах общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, при нахождении в зданиях (помещениях) медицинских организаций, государственных органов, в том числе судов общей юрисдикции, арбитражных судов, мировых судов и их аппаратов, прокуратуры, правоохранительных органов, органов местного самоуправления, в лифтах, на парковках, а также при нахождении на территории объектов всех видов транспорта общего пользования (аэропортов, вокзалов и других объектов), в том числе на остановочных пунктах.

3.14. При повышенной температуре тела не допускать посещения зданий (помещений) государственных органов, органов местного самоуправления, а также мест общего пользования, расположенных в зданиях, строениях, сооружениях, относящихся к местам массового пребывания людей.

3.15. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных законных представителей).

4. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Волгоградской области:

4.1. Организовать разделение рабочих потоков и разобщение коллектива - размещение сотрудников на разных этажах, в отдельных кабинетах, организация работы в несколько смен.

4.2. При входе на территорию организации обеспечить работникам возможность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

Рекомендовать при входе на территорию организации обеспечить посетителям возможность обработки рук кожными антисептиками, в том числе с помощью установленных дозаторов, или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой процедуры.

4.3. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений.

4.4. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений (учебных классов, аудиторий), рабочих мест, контактных поверхностей (мебели, оргтехники и прочего), а также мест общего пользования.

4.5. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с установлением контроля за соблюдением этой процедуры и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела.

4.6. Оказывать работникам из числа лиц, указанных в подпунктах 3.1, 3.4 пункта 3 настоящего постановления, а также работникам, соблюдающим режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (далее именуется -метод ПЦР) в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

4.7. Обеспечивать соблюдение постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", от 30 марта 2020 г. № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" и постановлений санитарных врачей о временном отстранении от работы лиц, в отношении которых приняты ограничительные меры.

4.8. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области незамедлительно представлять по телефону (8442) 24-36-41 информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 в связи с исполнением им трудовых функций, а также обеспечивать проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

4.9. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего постановления (в течение срока изоляции, указанного в подпункте 3.1 пункта 3), работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, а также работников, соблюдающих режим самоизоляции по месту жительства (пребывания) до получения результатов лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019".

4.10. Осуществлять (по возможности) перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.

4.11. В случае невозможности перевода работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством организовать перевозку работников с места жительства к месту работы и обратно, обеспечив уборку транспортных средств с применением дезинфицирующих средств.

4.12. В зависимости от обстановки, складывающейся на территории Волгоградской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и (или) дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, принимаемых Губернатором Волгоградской области:

обеспечивать проведение эвакуации с территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности указанных организаций (индивидуальных предпринимателей), а также оказывать содействие органам государственной власти Волгоградской области и органам местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области в проведении эвакуационных мероприятий с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

предоставлять работникам и иным гражданам, находящимся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), имеющиеся средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций, принимать другие необходимые меры по защите от чрезвычайной ситуации работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей);

проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях;

приостанавливать деятельность, если существует угроза безопасности жизнедеятельности работников и иных граждан, находящихся на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей).

4.13. Обеспечить использование перчаток работниками, деятельность которых связана с непосредственным обслуживанием граждан способами, при которых допускается нахождение работника и гражданина в одном помещении или нахождение работника и гражданина на расстоянии менее 1,5 метра, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

4.14. Обеспечить принятие мер, направленных на минимизацию очного присутствия работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на рабочих местах, а именно:

4.14.1. Перевод на дистанционный режим работы:

не менее 30 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам;

всех работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам из числа граждан старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями, состояниями, перечень которых устанавливается комитетом здравоохранения Волгоградской области, в течение четырех недель для вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.

4.14.2. Принятие решений об установлении численности работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам:

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей.

4.14.3. Представление в электронном виде сведений о количестве работников, в отношении которых были приняты решения, указанные в подпункте 4.14.2 настоящего пункта, в подсистеме "Личный кабинет работодателя" в информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий "Работа в России" https://trudvsem.ru/ (в составе информации о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращении численности или штата работников организации, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых договоров, а также иных сведений о занятости). Консультации по вопросам представления указанных сведений осуществляются по телефону горячей линии комитета по труду и занятости населения Волгоградской области: (8442) 30-95-00.

4.15. Не допускать нахождения на территории осуществления деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей) работников, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы). Обеспечить соблюдение работниками при использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) требований абзаца третьего подпункта 3.11 пункта 3 настоящего постановления.

4.16. Рекомендовать обеспечивать проведение в отношении работников лабораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях, допущенных к проведению таких исследований в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.17. Рекомендовать обеспечивать через каждые 15 календарных дней проведение лабораторных исследований на предмет наличия новой коронавирусной инфекции COVID-19 в отношении не менее 10 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, в случае если численность работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам в организации составляет более 100 человек. Указанные лабораторные исследования не проводятся в случаях наличия не менее чем у 80 процентов работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам информации о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19).

4.18. Рекомендовать обеспечить перевод на дистанционный режим работы работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, не представивших информацию о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 (сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19) либо результаты исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к новой коронавирусной инфекции COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, использованной при проведении исследования.

4.19. Рекомендовать изменить для части работников режим рабочего времени со сдвигом начала и окончания рабочего дня на 1 час раньше либо на 1 час позже во избежание массового скопления людей в общественном транспорте.

4.20. Не допускать проведение на территории осуществления деятельности корпоративных мероприятий (праздников, торжеств, банкетов и других подобных мероприятий).

4.21. Рекомендовать работодателям:

осуществлять проведение совещаний и конференций с использованием средств аудио- и видеосвязи;

максимально исключить проведение совещаний и конференций в очном формате;

в случае необходимости проведения совещаний и конференций в очном формате минимизировать количество присутствующих, обеспечить использование ими средств индивидуальной защиты, обеспечить соблюдение социальной дистанции.

4.22. В случае осуществления деятельности в сферах, установленных пунктом 1 постановления Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области от 27 июля 2021 г. № 01/3 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", обеспечить исполнение указанного постановления.

4.23. Не направлять в служебные командировки на территории других субъектов Российской Федерации, иностранных государств:

работников, не имеющих документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании;

работников, не имеющих документа в бумажной форме либо в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода), подтверждающего отрицательный результат исследования на COVID-19 методом ПЦР (далее именуется - документ об отрицательном ПЦР-тестировании), полученного не ранее чем за 72 часа до убытия в служебную командировку, при наличии у таких работников медицинских документов, подлежащих учету, подтверждающих факт установления медицинских противопоказаний к вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 и заверенных в установленном порядке лечащим врачом и руководителем медицинской организации (заместителем руководителя медицинской организации) (далее именуется - медицинский отвод от вакцинации).

Ограничить выезд за пределы Волгоградской области работников, работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер.

4.24. Рекомендовать работодателям предоставлять работникам, проходящим вакцинацию от новой коронавирусной инфекции COVID-19, дополнительные оплачиваемые дни отдыха с сохранением заработной платы, в том числе с возможностью присоединения их к очередному отпуску.

5. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организующих и осуществляющих деятельность в местах с массовым скоплением людей, в том числе на объектах всех видов транспорта общего пользования (вокзалах, аэропортах и других объектах), на торговых объектах, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий, обеспечить на входе в места массового скопления людей дезинфекцию рук и измерение температуры тела граждан, не допускать лиц с повышенной температурой тела, не допускать нахождения граждан без средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), а также регулярно проводить мероприятия по общей дезинфекции помещений и объектов транспорта.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

предоставляющим услуги населению, в том числе торговые, транспортные, обеспечить возможность приобретения гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

осуществляющим деятельность, связанную с приемом граждан, обеспечить возможность предоставления услуг гражданам в дистанционном режиме, а в случае необходимости личного приема -исключительно по предварительной записи с соблюдением социальной дистанции и обеспечением использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток);

реализующим продовольственные товары и (или) товары первой необходимости (работы, услуги), предоставлять скидки гражданам, достигшим возраста 65 лет, на продовольственные товары, товары первой необходимости (работы, услуги) при условии реализации указанных товаров (предоставления работ, услуг) с 9 ч 00 мин. до 12 ч 00 мин. и (или) предъявления такими гражданами документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю непродовольственными товарами, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами, организовать режим работы объектов торговли, способствующий разобщению потоков покупателей и недопущению скопления очередей в торговых залах у контрольнокассовых узлов (кассовых кабин), в том числе:

увеличить количество контрольно-кассовых узлов (кассовых кабин) для ускорения расчетов с покупателями;

увеличить продолжительность проведения маркетинговых акций для покупателей.

6. Установить персональную ответственность руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области и являющихся работодателями, за исполнение требований, установленных настоящим постановлением, а также за соблюдение требований, установленных настоящим постановлением, работниками, привлекаемыми ими к трудовой деятельности, в период действия режима повышенной готовности.

7. Комитету здравоохранения Волгоградской области:

7.1. Обеспечить информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления соответствующей информации на странице комитета здравоохранения Волгоградской области в составе портала Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, о территориях, где зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушении функций организма (отклонении от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения).

7.2. Обеспечить поддержание необходимого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции COVID-19, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, и в аптечной сети.

7.3. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, размещаемых в обсерваторах в пределах 14 календарных дней со дня их возвращения в Российскую Федерацию.

7.4. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повышенной температурой тела с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом, а также обеспечить через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной вирусной инфекции, внебольничной пневмонии.

7.5. Принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, больных хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем).

7.6. Обеспечить:

готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в стационарных и амбулаторных условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, забору биологического материала от больных для исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19;

медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за всеми гражданами, прибывшими с территорий иностранных государств, по месту их пребывания, при появлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию COVID-19, обеспечить их незамедлительную изоляцию и госпитализацию в медицинские организации, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных.

7.7. Принять меры:

по организации регулярных занятий с медицинскими работниками с привлечением профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования по вопросам диагностики, лечения и профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе по проведению разъяснительной работы с населением;

по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничной пневмонии, уделяя особое внимание необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

7.8. Установить порядок маршрутизации и особенности эвакуационных мероприятий больных или лиц с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в медицинские организации и закрепить медицинские организации за каждой оздоровительной организацией - санаторно-оздоровительным детским лагерем круглогодичного действия, организацией отдыха детей и их оздоровления.

8. Комитету промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области:

утвердить и актуализировать в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Волгоградской области перечень товаров первой необходимости (за исключением продовольственных товаров);

совместно с комитетом сельского хозяйства Волгоградской области обеспечить проведение мониторинга продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости, контроля за их наличием и ценообразованием в розничной сети на территории Волгоградской области.

9. Комитету социальной защиты населения Волгоградской области:

9.1. Обеспечивать с привлечением волонтеров оперативное взаимодействие с гражданами, достигшими возраста 65 лет, соблюдающими режим самоизоляции.

9.2. До 01 октября 2021 г. обеспечить принятие и учет сообщений от граждан, указанных в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, об их праве на меры социальной поддержки и социальную помощь, поданных посредством электронной, почтовой, факсимильной, телефонной связи.

9.3. В установленном порядке принимать решения о назначении мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, указанным в подпункте 3.3 пункта 3 настоящего постановления, направившим сообщения об их праве на меры социальной поддержки и социальную помощь посредством электронной, почтовой, факсимильной, телефонной связи, при условии представления такими гражданами необходимых документов до 01 ноября 2021 г., при этом датой подачи заявления гражданина о своем праве считать дату принятия и учета указанного сообщения.

9.4. Организовать в государственных организациях социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание с постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, трудовой процесс без возвращения работников к месту постоянного проживания на срок и в порядке, которые предусмотрены трудовым законодательством.

9.5. Организовать обследование на COVID-2019 работников государственных организаций социального обслуживания Волгоградской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание с постоянным, временным круглосуточным проживанием (пребыванием) граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также организаций социального обслуживания, осуществляющих стационарное социальное обслуживание несовершеннолетних, любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-2019, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и определить периодичность такого обследования.

10. Комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградской области обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

11. Управлению пресс-службы аппарата Губернатора Волгоградской области совместно с комитетом здравоохранения Волгоградской области, комитетом по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области организовать информирование населения о принимаемых мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Волгоградской области.

12. Комитету юстиции Волгоградской области обеспечить:

предоставление государственных услуг по торжественной регистрации заключения брака в присутствии лиц, вступающих в брак, и приглашенных с общим количеством присутствующих не более 10 человек с соблюдением социальной дистанции;

возможность подачи в форме электронных документов заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния;

доведение до граждан соответствующей информации.

13. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, обеспечить неприменение в период действия ограничительных мер, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции COVID-19, мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами, соблюдающими режим самоизоляции в соответствии с настоящим постановлением, постановлениями санитарных врачей, обязательств по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и услуг связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги не учитывается при предоставлении в указанный период субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

14. Временно приостановить на территории Волгоградской области:

14.1. Проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, ночных клубах (дискотеках) и иных аналогичных объектах, детских игровых комнатах и детских развлекательных центрах, иных развлекательных и досуговых заведениях, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан.

14.1.1. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальных подразделений (рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача по Волгоградской области) по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее именуются -Рекомендации по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19):

на проведение тренировочных мероприятий для спортсменов профессиональных спортивных клубов, а также тренировочных мероприятий в организациях сферы физической культуры и спорта, реализующих программы спортивной подготовки;

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе без присутствия зрителей;

на проведение физкультурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе с присутствием зрителей при условии обеспечения организаторами таких мероприятий безопасных условий для граждан при оказании услуг, выполнении работ в период действия режима повышенной готовности, установленных постановлением Губернатора Волгоградской области от 06 июля 2021 г. № 489 "О создании безопасных условий для граждан при осуществлении деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей в период действия режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области";

на проведение в образовательных организациях Волгоградской области новогодних мероприятий для обучающихся (воспитанников) в пределах одного коллектива (класса, группы) без привлечения к участию в мероприятиях родителей (родственников) обучающихся (воспитанников), а также лиц, не являющихся сотрудниками соответствующей образовательной организации;

на проведение экскурсий на открытом воздухе для туристско-экскурсионной группы численностью не более 35 человек при соблюдении требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе условий социального дистанцирования, использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы), дезинфекции транспортных средств, выполняющих перевозку туристско-экскурсионной группы;

на ботанические сады, парки культуры и отдыха, работу аттракционов в парках культуры и отдыха при условии обеспечения регулярной дезинфекции контактных поверхностей аттракционов и мест общего пользования перечисленных объектов.

14.1.2. Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также наличия у граждан -получателей услуг (участников массовых мероприятий) (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) и граждан, сопровождающих получателей услуг (участников массовых мероприятий) (лиц, не достигших возраста 18 лет, граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов), документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа:

на оказание спортивно-оздоровительных услуг населению;

на плавательные бассейны;

на водные аттракционы (иные объекты) в аквапарках;

на проведение выставочных мероприятий с очным присутствием граждан в помещениях (залах) при ограничении количества посетителей и заполняемости помещений (залов) не более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении посетителями условий социального дистанцирования;

на музейные учреждения, кинозалы и кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, в том числе театры, концертные организации, дома культуры, при ограничении количества посетителей и заполняемости зрительных залов не более 50 процентов от общей вместимости и при соблюдении условий социального дистанцирования.

14.1.3. Проведение приостановленных в соответствии с настоящим пунктом массовых мероприятий допускается по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом, образованным в муниципальном образовании, на территории которого планируется проведение массового мероприятия.

14.2. Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), приостановленных в соответствии с подпунктом 14.1 настоящего пункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.

14.3. Оказание плановой стоматологической помощи без соблюдения одновременно следующих условий: оказание плановой стоматологической помощи исключительно по предварительной записи с соблюдением временного интервала между посетителями, разделение потоков посетителей, контроль за размещением пациентов в зоне ожидания на дистанции не менее 1,5 метра, а также выполнения иных требований, устанавливаемых в соответствии с приказом комитета здравоохранения Волгоградской области.

14.4. Предоставление кальянов для курения в ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах.

14.5. Организацию и проведение в гостиницах и иных средствах размещения граждан [в том числе в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах], ресторанах, кафе, столовых, буфетах, барах, закусочных и иных предприятиях общественного питания личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банкетов и других массовых мероприятий.

15. Ввести на территории Волгоградской области комплекс следующих ограничительных мероприятий:

15.1. Приостановить с 28 марта 2020 г. до особого распоряжения:

15.1.1. Работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания) и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов.

Данное ограничение не распространяется на работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (включая летние кафе), за исключением фуд-кортов в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах) (предприятий общественного питания, оказывающих услуги общественного питания с использованием различными хозяйствующими субъектами общего зала обслуживания, а также вне обособленных помещений для оказания услуг общественного питания), при соблюдении следующих условий:

обеспечение максимальной заполняемости посадочных мест за столом не более чем на 50 процентов начиная с четырехместного стола, но не более 50 процентов от общей вместимости объекта;

запрет на работу детских комнат, танцевальных площадок, караоке;

недопустимость организации и проведения личных, семейных, корпоративных праздников, торжеств, банкетов, зрелищно-развлекательных и других массовых мероприятий;

организация "входного фильтра" с проведением контроля температуры тела посетителей и отказом в допуске лицам с повышенной температурой тела;

применение в залах обслуживания посетителей устройств для обеззараживания воздуха;

запрет на работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi;

наличие у граждан - получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан - получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа;

соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.2. Работу объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых центрах (торговых комплексах).

Ограничения, предусмотренные настоящим подпунктом, не распространяются:

на аптеки и аптечные пункты;

на объекты розничной торговли, реализующие непродовольственные товары первой необходимости, определенные приказом комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области от 27 марта 2020 г. № 17-н "Об утверждении перечня непродовольственных товаров первой необходимости", при условии, что доля таких товаров в ассортименте составляет не менее 30 процентов;

на объекты розничной торговли в части продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

на салоны операторов связи, автосалоны, объекты, реализующие цветы и другие растения;

на иные объекты розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв. метров при соблюдении последними условия о предельном количестве лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. метра).

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с настоящим подпунктом, допускается при условии использования работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов), рук (перчаток), обеспечения соблюдения посетителями социального дистанцирования (нахождения в торговом зале и у касс посетителей с соблюдением расстояния между ними не менее 1,5 метра), а также соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в соответствии с абзацами шестым й седьмым настоящего подпункта, допускается при соблюдении дополнительно к ограничениям, указанным в абзаце восьмом настоящего подпункта, следующих условий:

допуск на свою территорию и обслуживание граждан (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) при наличии у них документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа;

наличие у сотрудников объекта розничной торговли непродовольственными товарами, осуществляющих обслуживание посетителей, документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

15.1.3. Работу салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, фитнес-центров и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.

Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии предварительной записи, наличия у граждан -получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан -получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа, а также при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.4. Работу бань, саун.

Данное ограничение не распространяется на работу бань, саун при условии наличия у граждан - получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан - получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа, а также при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.5. Работу парикмахерских.

Данное ограничение не распространяется на работу парикмахерских при условии предварительной записи, наличия у граждан - получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан -получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа, а также при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.6. Работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библиотечной сети и учреждений культурнодосугового типа.

Данное ограничение не распространяется при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на работу кружков, секций, проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, на работу культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов культуры, а также работу кружков и секций в таких учреждениях, на оказание услуг государственными и муниципальными библиотеками, оказание услуг государственными и муниципальными архивными учреждениями.

15.1.7. Работу фотоателье.

Данное ограничение не распространяется на работу фотоателье при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.1.8. Работу мастерских по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, работу объектов, оказывающих услуги по прокату, крашению одежды, работу мастерских по ремонту и (или) пошиву одежды.

Данное ограничение не распространяется на работу указанных объектов при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания на вынос, а также осуществляющим розничную торговлю, которая не приостановлена в соответствии с подпунктом 15.1.2 настоящего пункта, а также осуществляющим деятельность по ремонту и (или) изготовлению мебели, по ремонту и (или) пошиву обуви, оказывающим услуги по прокату, крашению одежды, по ремонту и (или) пошиву одежды, не допускать нахождения на своей территории и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) либо у которых средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по перевозке пассажиров общественным транспортом, не допускать нахождения в общественном транспорте и не обслуживать граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) либо у которых средства индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенические маски, респираторы) при использовании не закрывают плотно рот и нос, оставляя зазоры.

15.3. Запретить работу бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет по беспроводной технологии Wi-Fi для посетителей торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов).

15.4. Приостановить до особого распоряжения бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения граждан [в том числе в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах], санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления.

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение в санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, организациях отдыха детей и их оздоровления жителей Волгоградской области при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данные ограничения не распространяются на прием, размещение граждан в гостиницах и иных средствах размещения граждан [в том числе в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), на турбазах] при условии наличия у граждан - получателей услуг (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан -получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа, а также при условии соблюдения Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.5. Возобновить посещение с 01 сентября 2020 г. воспитанниками дошкольных групп, организованных организациями (индивидуальными предпринимателями), реализующими образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющими присмотр и уход за детьми, и обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы.

Организациям (индивидуальным предпринимателям), реализующим образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющим присмотр и уход за детьми, образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, среднего профессионального образования, высшего образования, дополнительные профессиональные программы, дополнительные общеобразовательные программы, обеспечить соблюдение Рекомендаций по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

15.6. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

не осуществлять продажу (оформление) гражданам (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) проездных документов (билетов) на осуществление перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении (со станцией отправления в границах Волгоградской области) при отсутствии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан - получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа до начала оказания услуг по перевозке;

не оказывать гражданам (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) услуги по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении (со станцией отправления в границах Волгоградской области) при отсутствии у таких граждан документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан - получателей услуг медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа до начала оказания услуг по перевозке.

Данные ограничения не распространяются на случаи проезда граждан к месту нахождения медицинского учреждения для госпитализации, восстановительного лечения, консультации и обратно при предъявлении ими документа, удостоверяющего личность, и документа по учетной форме № 057/у-04 "Направление

на госпитализацию, восстановительное лечение, обследование, консультацию", утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 255 "О Порядке оказания первичной медико-санитарной помощи гражданам, имеющим право на получение набора социальных услуг".

15.7. Запретить с 23 ч 00 мин. по 06 ч 00 мин. проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания (за исключением услуг общественного питания путем обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов).

16. Государственному казенному учреждению Волгоградской области "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" при предоставлении государственных и муниципальных услуг в период действия режима повышенной готовности обеспечить:

1) предоставление услуг в очной форме и выдачу в очной форме документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг без предварительной записи (в том числе в порядке живой очереди) при наличии у заявителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа;

2) предоставление услуг в очной форме и выдачу в очной форме документов по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг исключительно по предварительной записи в случае отсутствия у заявителей документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании или (при наличии у таких граждан медицинских отводов от вакцинации) документа об отрицательном ПЦР-тестировании, полученного не ранее чем за 72 часа;

3) соблюдение заявителями социального дистанцирования при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

4) дезинфекцию рук, измерение температуры тела граждан на входе в помещение предоставления государственных и муниципальных услуг, не допуская в указанное помещение лиц с повышенной температурой тела.

17. Комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области во взаимодействии с транспортными организациями обеспечить с 10 ноября 2021 г. и до особого распоряжения приостановление продажи проездных билетов длительного пользования для проезда общественным транспортом городского и пригородного сообщения, социальных проездных билетов и продления срока действия электронных социальных проездных билетов гражданам (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет).

Допускается продажа проездных билетов длительного пользования для проезда общественным транспортом городского и пригородного сообщения, социальных проездных билетов и продление срока действия электронных социальных проездных билетов гражданам при наличии у них документа, удостоверяющего личность, и документов о вакцинации либо о перенесенном заболевании.

18. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, руководителям органов государственной власти Волгоградской области, главам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям представительных органов муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, руководителям общественных организаций и объединений, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области:

отказаться от проведения массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных, за исключением мероприятий, проводимых по согласованию с оперативным штабом по реализации мер по предупреждению возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Волгоградской области или по согласованию с оперативным штабом, образованным в муниципальном образовании, на территории которого планируется проведение массового мероприятия;

обеспечить возможность получения населением государственных и муниципальных услуг в электронном виде, организовать разъяснительно-информационную работу среди населения Волгоградской области о возможности получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех объектах с массовым пребыванием людей с применением для уборки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении вирусных инфекций, а также с использованием бактерицидных облучателей для обеззараживания воздуха.

19. Рекомендовать:

19.1. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области:

совместно с Пограничным управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Волгоградской области принять меры по усилению пограничного контроля на всех пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу, в том числе на воздушном пункте пропуска через Государственную границу Российской Федерации в международном аэропорту Волгоград (Гумрак), автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска в части досмотра граждан на предмет наличия у них признаков новой коронавирусной инфекции COVID-19;

рассматривать при необходимости вопросы о введении ограничительных мероприятий.

19.2. Территориальному органу Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Волгоградской области обеспечить контроль за установлением цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты в аптечных предприятиях Волгоградской области.

19.3. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Волгоградской области обеспечить готовность органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к проведению мероприятий по предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций на территории Волгоградской области.

19.4. Главному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Волгоградской области и Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области:

обеспечить охрану объектов специального назначения (инфекционные стационары, обсерваторы) в период проведения карантинных мероприятий;

оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в части обеспечения проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий.

19.5. Прокуратуре Волгоградской области и Волгоградской транспортной прокуратуре обеспечить контрольно-надзорные мероприятия за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий на территории Волгоградской области в соответствии с требованиями действующего законодательства.

19.6. Органам исполнительной власти Волгоградской области, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток).

Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, должностные лица которых уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обеспечить осуществление контроля за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) и рук (перчаток).

Контроль за исполнением установленных настоящим постановлением требований об использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (гигиенических масок, респираторов) при совершении гражданами поездок в общественном транспорте, включая такси, осуществляется должностными лицами комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области и органов местного самоуправления, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

20. Главам муниципальных образований Волгоградской области принять все необходимые меры, направленные на реализацию режима самоизоляции, установленного настоящим постановлением.

21. Рекомендовать главам муниципальных образований Волгоградской области принять муниципальные правовые акты, предусматривающие нормы, аналогичные нормам, закрепленным настоящим постановлением.

22. Установить, что в случае осложнения на территории Волгоградской области эпидемиологической ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, вводятся (возобновляются) ограничительные мероприятия, направленные на недопущение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

23. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

24. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области Харичкина Е.А.

25. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 08 ноября 2021 г.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







