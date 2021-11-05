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Вышел трейлер комедии об уборке "Как удовлетворить женщину"

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    05.11.2021, 18:07
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ Cinema Australia Фото: youtube.com/ Cinema Australia
Фото: youtube.com/ Cinema Australia

YouTube-канале Cinema Australia появился трейлер фильма "Как удовлетворить женщину" (How to Please a Woman). Дата премьеры пока неизвестна.

Фото: youtube.com/ Apple TV
Вышел трейлер фильма "Лебединая песня" с Махершалой Али

Судя по трейлеру, героиню - женщину средних лет - увольняют с работы, подруги решают оригинально её поддержать и посылают на дом стриптизера. Мужчина обещает за два часа исполнить любые желания, и героиня просит его убрать в квартире.

Делает он это с голым торсом, и клиентку осеняет блестящая бизнес-идея: организовать фирму с мужчинами, которые будут убирать в домах, демонстрируя элементы головокружительного соблазнения женщин (индивидуальный подход гарантирован). Под маской комедии фильм задает главный серьезный вопрос: знает ли женщина, чего она на самом деле хочет?

Режиссер и автор сценария - Рени Уэбстер, в ролях - Сэлли Филлипс, Кэмерон Худ, Эрик Томсон, Александр Инглэнд.

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