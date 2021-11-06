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26-летняя певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе

Новости
    06.11.2021, 14:22
Текст:   Олег Усков

Одна из самых популярных современных бразильских певиц Марилия Мендоза погибла в авиакатастрофе на 27-м году жизни. Об этом сообщает BBC, уточняя: небольшой частный самолет артистки упал в сельской местности, вместе с певицей погибли еще четверо - ее дядя, продюсер и два члена экипажа. Полиция проводит расследование ЧП.

Мендоза начала карьеру в подростковом возрасте и вскоре стяжала титул "Королевы страданий", сосредоточившись на песнях про женщин, терпящих разного рода крахи личной жизни.

Результатом чего стала премия Latin Grammy 2019 года и попадание в десятку самых просматриваемых певиц YouTube, уступая лишь Кэти Перри, Тейлор Свифт, Ариане Гранде, Рианне, Шакире и Бейонсе.

В прошлом году Мендоза стала самой популярной в бразильском сегменте Spotify.

Перед гибелью она выложила в соцсети видео, где садится в самолет.

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