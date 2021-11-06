Бразильская певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе

Популярная в Бразилии певица Марилия Мендонса погибла в авиакатастрофе на юго-востоке страны.

Частный самолет Beech Aircraft упал в сельской местности муниципалитета Пьедади-ди-Каратинга. На борту находились несколько человек - 26-летняя исполнительница, ее продюсер, дядя и двое пилотов. Экипаж и пассажиры погибли, сообщает ТАСС со ссылкой на военную пожарную службу.

В 2019 году Мендонса стала лауреатом премии Latin Grammy. Певица выпустила альбом в жанре сертанежу, которое еще называют "бразильским кантри". В YouTube записи выступлений звезды набирают сотни миллионов просмотров.