Указ губернатора Калининградской области от 6 ноября 2021 года № 91 "О признании утратившим силу Указа Губернатора Калининградской области от 25 октября 2021 года № 88"

В соответствии со статьей 7 Уставного закона Калининградской области от 29 сентября 2005 года № 651 "О Губернаторе Калининградской области" постановляю:

1. Признать утратившим силу Указ Губернатора Калининградской области от 25 октября 2021 года № 88 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.".

2. Указ вступает в силу с 08 ноября 2021 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов







