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Китайский мультфильм "Зеленая змея" выйдет на Netflix

Новости
    06.11.2021, 13:11
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На Netflix Russia появился анонс мультипликационного фильма "Зеленая змея" (Bai she 2: qing she jie qi) с русскими субтитрами. Премьера в мире состоялась в июле 2021 года.

Фото: kinopoisk.ru
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Это продолжение мультипликационного фильма "Белая змея" (Bai she: qing she jie qi, 2019) о сражении двух сестер со злым генералом, который планировал забрать у змей Поднебесной их силу. В конце главного сражения Белая змея пропадает, и сестра отправляется на ее поиски в город демонов Асуравил. Зеленая змея встречает на своем пути таинственного незнакомца, скрывающего свое лицо за маской и капюшоном. Вдвоем им предстоит одолеть своих демонов и сразиться с главным злодеем - Фахаем.

Режиссер - Амп Вон, сценарий - Дамао, озвучка - Тан Сяосиё, Чжан Фучжэн, Чжан Чжэ, Ян Тяньсян.

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