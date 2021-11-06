Китайский мультфильм "Зеленая змея" выйдет на Netflix

На Netflix Russia появился анонс мультипликационного фильма "Зеленая змея" (Bai she 2: qing she jie qi) с русскими субтитрами. Премьера в мире состоялась в июле 2021 года.

Это продолжение мультипликационного фильма "Белая змея" (Bai she: qing she jie qi, 2019) о сражении двух сестер со злым генералом, который планировал забрать у змей Поднебесной их силу. В конце главного сражения Белая змея пропадает, и сестра отправляется на ее поиски в город демонов Асуравил. Зеленая змея встречает на своем пути таинственного незнакомца, скрывающего свое лицо за маской и капюшоном. Вдвоем им предстоит одолеть своих демонов и сразиться с главным злодеем - Фахаем.

Режиссер - Амп Вон, сценарий - Дамао, озвучка - Тан Сяосиё, Чжан Фучжэн, Чжан Чжэ, Ян Тяньсян.