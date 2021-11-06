МЧС: За год продезинфицировано более 4 тысяч социально-значимых объектов

С начала 2021 года продезинфицировано 14,2 миллионов квадратных метров территорий 4,1 тысяч социально-значимых объектов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС России.

В первую очередь дезинфекции подвергаются вокзалы, парки, скверы, то есть места наиболее массового скопления людей по всей стране.

"В Москве специалистами МЧС России проведена дезинфекция Киевского, Савеловского, Ленинградского, Белорусского и Казанского вокзалов Москвы. В ближайшее время санитарная обработка пройдет и на остальных вокзалах столицы". - сообщили в пресс-службе МЧС.