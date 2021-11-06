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Netflix Russia анонсировал выход тайваньского сериала "Свет в ночи"

Новости
    06.11.2021, 12:48
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На Netflix Russia появился трейлер с русскими субтитрами детективного тайваньского мини-сериала "Свет в ночи"(Hua deng chu shang). Премьера запланирована на 26 ноября.

Фото: kinopoisk.ru
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Ролик начинается с кадров места преступления - в лесу находят тело девушки, обутой в красные туфли на высоком каблуке. Оказывается, что детектив знает, что жертва работала в ночном клубе, где он часто бывал. Далее мы видим, как развиваются отношения между сотрудницами заведения и их общение с клиентами: караоке, алкоголь, любовь, предательства и прочие сопутствующие ночной жизни элементы.

Режиссер - Лянь Ичи, сценарий Райан Ту, в ролях Руби Линь, Тони Ян, Шерил Ян, Ридиан Вон.

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