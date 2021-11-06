Появились новые подробности о сюжете "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Кинокомпания Warner Bros. обновила официальный синопсис фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза, из которого становятся известны новые сюжетные подробности ленты.
Как пишет Comicbook, Темный рыцарь в свои ранние годы будет балансировать между яростью и справедливостью, расследуя тайну, терроризирующую Готэм.
Роберт Паттинсон изобразит мрачного супергероя как разочарованного и отчаянного линчевателя, осознающего, что поглощающий гнев не делает его лучше безжалостного серийного убийцы, за которым он охотится.
Таким образом подтверждаются ранние утечки о том, что картина станет наиболее мрачной экранизацией похождений Защитника Готэма из когда-либо существующих.
Премьера нового "Бэтмена" после многочисленных переносов запланирована на март 2022 года.