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Появились новые подробности о сюжете "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном

Новости
    06.11.2021, 13:34
Текст:   Богдан Бобров
Фото: KinoPoisk Фото: KinoPoisk
Фото: KinoPoisk

Кинокомпания Warner Bros. обновила официальный синопсис фильма "Бэтмен" Мэтта Ривза, из которого становятся известны новые сюжетные подробности ленты.

Фото: KinoPoisk
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Как пишет Comicbook, Темный рыцарь в свои ранние годы будет балансировать между яростью и справедливостью, расследуя тайну, терроризирующую Готэм.

Роберт Паттинсон изобразит мрачного супергероя как разочарованного и отчаянного линчевателя, осознающего, что поглощающий гнев не делает его лучше безжалостного серийного убийцы, за которым он охотится.

Таким образом подтверждаются ранние утечки о том, что картина станет наиболее мрачной экранизацией похождений Защитника Готэма из когда-либо существующих.

Премьера нового "Бэтмена" после многочисленных переносов запланирована на март 2022 года.

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