Появился трейлер британского фильма ужасов "Отец мух"

На YouTube-канале BritFlicks замечен стильный, угрюмый и атмосферный трейлер британского сайкохоррора "Отец мух" (Father of Flies).

По сюжету картины маленький мальчик в ужасе понимает, что его мать подменила собой некая чужая женщина, принеся с собой черные сверхъестественные силы, которым теперь нужно как-то противостоять.

Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступил Бен Чарльз Эдвардс ("Город, где я хряк"), придумавший эту историю еще в детстве.

В ролях: Николас Туччи ("Сорвиголова", "Родина"), Камилла Разерфорд ("Рим", "Борджиа"), Дави Сантос ("Уилл и Грейс"), Сандра Андреис ("Девушка с татуировкой дракона"), Карл Прекопп ("Вызовите акушерку").

Даты российского релиза у проекта пока нет.