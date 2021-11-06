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Появился трейлер британского фильма ужасов "Отец мух"

Новости
    06.11.2021, 14:20
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ BritFlicks Фото: youtube.com/ BritFlicks
Фото: youtube.com/ BritFlicks

На YouTube-канале BritFlicks замечен стильный, угрюмый и атмосферный трейлер британского сайкохоррора "Отец мух" (Father of Flies).

Фото: kinopoisk.ru
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По сюжету картины маленький мальчик в ужасе понимает, что его мать подменила собой некая чужая женщина, принеся с собой черные сверхъестественные силы, которым теперь нужно как-то противостоять.

Режиссером, сценаристом и продюсером ленты выступил Бен Чарльз Эдвардс ("Город, где я хряк"), придумавший эту историю еще в детстве.

В ролях: Николас Туччи ("Сорвиголова", "Родина"), Камилла Разерфорд ("Рим", "Борджиа"), Дави Сантос ("Уилл и Грейс"), Сандра Андреис ("Девушка с татуировкой дракона"), Карл Прекопп ("Вызовите акушерку").

Даты российского релиза у проекта пока нет.

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