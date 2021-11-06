Посол Эфиопии опроверг сообщения об окружении Аддис-Абебы

Сообщения о том, что Аддис-Абеба окружена антиправительственными войсками - это фейки, распространяемые западными странами, заявил посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау.

"Аддис-Абеба не находится в окружении каких-либо сил", - цитирует ТАСС посла.

Дипломат также опроверг захват города Шева Робит отрядами Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ).

Между тем вооруженные силы Эфиопии призвали бывших солдат вновь вступить в армию с целью сдерживания наступления повстанцев. Призыв звучит по мере того, как повстанческие силы, возглавляемые НФОТ, продвигаются к столице страны.

Ранее девять антиправительственных группировок объединились, чтобы свергнуть администрацию премьер-министра Абия Ахмеда, передает BBC.

На этой неделе правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение и призвало жителей зарегистрировать оружие, чтобы иметь возможность встать на защиту своих районов.

Населенные пункты Дессийе и Комбольча расположены примерно в 400 километрах севернее Аддис-Абебы, вокруг них продолжается противостояние между эфиопской армией и силами НФОТ.

Народный фронт освобождения Тыграя, имевший правящие позиции в Эфиопии с 1991 по 2018 год, ушел в оппозицию после прихода к власти нынешнего премьер-министра Абия Ахмеда. НФОТ потребовал от федеральных властей не вмешиваться в дела региона и в сентябре 2020 года провел выборы в местные органы власти. Правительство Эфиопии объявило их незаконными. С ноября 2020 года в регионе разгорелся конфликт