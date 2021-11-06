Под Орлом задержан подозреваемый в убийстве ребенка 16 лет назад

В Орловской области обнаружено тело 11-летнего ребенка, пропавшего в 2005 году. Подозреваемый в его убийстве задержан, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В июле 2005 года в селе Казарь Залегощенского района пропал 11-летний мальчик. Ребенка тогда не нашли. Расследование уголовного дела несколько раз возобновлялось. В результате тщательной работы следователей и криминалистов при содействии регионального МВД был наконец установлен подозреваемый в гибели мальчика.

По версии следствия, к совершению убийства причастен местный житель. Мужчина обвиняется в нескольких преступлениях в отношении несовершеннолетних. Он уже признался в содеянном и показал примерное место, где спрятал тело погибшего.

К поискам тела ребенка привлекались волонтеры межрегионального объединения "Костер". В ходе этой операции были найдены останки и предметы одежды пропавшего мальчика. По делу назначены медицинская, генетическая и медико- криминалистическая судебные экспертизы.

Обвинение задержанному будет предъявлено в ближайшее время.