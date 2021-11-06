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06.11.2021 13:36
Рубрика: Экономика

Свыше 10 млн человек посетили столичные предприятия

Текст: Ирина Огилько

За два года проекта видео-экскурсий по столичным предприятиям "Открой#Моспром" их посмотрели более10 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Фото: Роман Щербенков
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"Первые выпуски видео-экскурсий вышли в эфир в мае прошлого года и сразу стали популярны. Сегодня онлайн-аудитория проекта в общей сложности уже превысила десять миллионов зрителей. Преимущество формата - привлечение более широкой аудитории. Одновременно эфир могут смотреть несколько миллионов человек в то время, как количество участников очных экскурсий ограничено - до 25 человек в группе", - сообщает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Сейчас на на сайте проекта "Открой#Моспром" доступны более 50 онлайн-экскурсий по столичным промышленным предприятиям. Из них 17 виртуальных туров провели известные актеры, телеведущие и артисты эстрады. Виртуальные туры доступны на фабрику мороженого, ювелирный или лифтостроительный завод, предприятия ракетно-космической и авиационной отраслей и других.

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