Свыше 10 млн человек посетили столичные предприятия

За два года проекта видео-экскурсий по столичным предприятиям "Открой#Моспром" их посмотрели более10 млн человек. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

"Первые выпуски видео-экскурсий вышли в эфир в мае прошлого года и сразу стали популярны. Сегодня онлайн-аудитория проекта в общей сложности уже превысила десять миллионов зрителей. Преимущество формата - привлечение более широкой аудитории. Одновременно эфир могут смотреть несколько миллионов человек в то время, как количество участников очных экскурсий ограничено - до 25 человек в группе", - сообщает руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

Сейчас на на сайте проекта "Открой#Моспром" доступны более 50 онлайн-экскурсий по столичным промышленным предприятиям. Из них 17 виртуальных туров провели известные актеры, телеведущие и артисты эстрады. Виртуальные туры доступны на фабрику мороженого, ювелирный или лифтостроительный завод, предприятия ракетно-космической и авиационной отраслей и других.

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