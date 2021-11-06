Три человека пострадали в драке в подмосковном Лыткарино. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

В полицию 31 октября поступило сообщение об избиении неизвестными мужчины на улице Ленина в Лыткарино. Полицейские, прибыв на место, установили, что между группой лиц произошел конфликт, в результате которого три человека обратились в медицинское учреждение за помощью, один из которых был госпитализирован.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои"), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры города.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах избиения этого мужчины. По всей видимости, дело будет переквалифицировано. Кто и за что будет отвечать - установит следствие.