В Самарской области не стали продлевать нерабочие дни

Нерабочие дни завершатся 7 ноября в Самарской области. Такое решение озвучили на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

С понедельника все организации и предприятия возобновят работу, но услугами некоторых из них жители смогут воспользоваться только при предъявлении QR-кода либо сведений о перенесенном заболевании или наличии отрицательного ПЦР, сделанного не позднее 72 часов до посещения.

Как пояснили в региональном оперштабе, ограничения распространяются на организации сферы услуг - парикмахерские и салоны красоты, культурные и спортивные мероприятия при наполняемости зала не более 50 процентов. QR-код потребуется и при посещении продовольственных магазинов площадью более двух тысяч квадратных метров, а также непродовольственных магазинов, ресторанов и кафе. Для общепита разрешили работу в дневное время без ограничений по заполняемости залов. С 23 до 6 часов разрешена только доставка.

Решение об очном или дистанционном обучении детей и подростков и работе учреждений дополнительного образования принимают муниципалитеты. Пока они не сообщили о своих планах.

Снимаются ранее действовавшие ограничения для привитых или переболевших коронавирусом жителей старше 65 лет, непривитые граждане старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию.