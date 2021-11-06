В Саратовской области в ДТП погибли два человека

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области произошло ДТП со смертельным исходом. Два человека погибли при столкновении Hyundai Solaris и ВАЗ-2110, сообщает ТАСС.

ДТП произошло около 9.30 по местному времени на трассе Саратов - Базарный Карабулак - Балтай. Автомобиль Hyundai Solaris выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110.

В результате погибли 49-летний водитель ВАЗ-2110 и пассажир-мужчина, его личность устанавливается. Второй пассажир - женщина - доставлена в больницу. Также госпитализирована водитель Hyundai Solaris. За рулем иномарки находилась девушка 1993 года. С травмами ее доставили в больницу.

Ведется расследование происшествия.