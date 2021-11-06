Власти Псковской области объявили о завершении нерабочих дней

С 8 ноября в Псковской области закончится режим нерабочих дней, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

По его словам, две недели ограничений дали свои результаты. Поэтому принято решение не продлевать нерабочие дни. Школы, детские сады, учреждения дополнительного образования вернутся к обычному режиму работы.

Но при этом в Псковской области сохраняется ряд противовирусных мер, в том числе система QR-кодов. В частности, без предъявления документа о вакцинации либо документа о перенесенном заболевании коронавирусной инфекцией нельзя посещать объекты общественного питания, бассейны, фитнес-центры, музеи, библиотеки и другие досуговые развлекательные организации, а также культурные мероприятия. Также QR-код или отрицательный результат ПЦР-теста понадобится при заселении в гостиницу.

Неработающим жителям Псковской области старше 60 лет, не привитым от коронавируса, предписана обязательная самоизоляция.

Несовершеннолетним запрещено посещать торговые центры без сопровождения взрослых.

Сохраняется требование о пятидесятипроцентной заполняемости кинозалов, концертных залов, культурных и зрелищных мероприятий.

Работа дискотек, танцплощадок, кальянных - под запретом.

Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области сделать все, чтобы к Новому году снять максимум ограничений.