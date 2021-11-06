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06.11.2021 17:55
Рубрика: Происшествия

В Севастополе при столкновении машины с маршруткой погиб человек

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen Tiguan с маршрутным автобусом на трассе между пригородными поселками Андреевка и Солнечный в Севастополе погиб водитель кроссовера. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщил ТАСС.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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Еще пять человек, водитель и четыре пассажира автобуса, получили различные травмы. Четверо из них госпитализированы. В ведомстве отметили, что 29-летний водитель легкового авто, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным автобусом, который следовал в сторону поселка Солнечный.

Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники регионального управления МЧС, прибывшие на место обеспечить пожарную безопасность.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь

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