В Севастополе при столкновении машины с маршруткой погиб человек

В результате столкновения легкового автомобиля Volkswagen Tiguan с маршрутным автобусом на трассе между пригородными поселками Андреевка и Солнечный в Севастополе погиб водитель кроссовера. Об этом со ссылкой на региональное управление МВД сообщил ТАСС.

Еще пять человек, водитель и четыре пассажира автобуса, получили различные травмы. Четверо из них госпитализированы. В ведомстве отметили, что 29-летний водитель легкового авто, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с маршрутным автобусом, который следовал в сторону поселка Солнечный.

Первую помощь пострадавшим оказали сотрудники регионального управления МЧС, прибывшие на место обеспечить пожарную безопасность.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.