В Челябинске найден мертвым полковник полиции

Замначальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области полковник полиции Михаил Кузенков умер сегодня на 45-м году жизни.

Как сообщает KP.Ru, его тело сослуживцы обнаружили на рабочем месте - возможно, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Кузенков начинал службу как контролер вспомогательного персонала в 1999 году. Имеет государственные награды. Руководство ГУ МВД региона выразило соболезнования родным умершего. Также с Кузенковым попрощался бывший министр общественной безопасности Челябинской области Евгений Савченко.