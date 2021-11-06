В Екатеринбурге на территории промзоны произошел взрыв

В Екатеринбурге взорвался газовый баллон и возник пожар в промзоне. Сообщение о взрыве поступило в 13 часов 23 минуты местного времени.

В соцсетях сразу стали появляться фотографии черного дыма. Пресс-служба МЧС Свердловской области сообщила, что в металлическом ангаре на территории промышленной площадки на южной окраине города произошел хлопок газового баллона. От него загорелись автомобильные покрышки. Площадь пожара около 100 квадратных метров, пострадавших, к счастью, нет.

Возгорание ликвидировали 18 пожарных, на место происшествия выехали 6 машин спецтехники. Менее чем за два часа пожар был потушен, идет разборка конструкций.