Умер старейший сотрудник российского иновещания Лейзор Сиган

В возрасте 98 лет умер старейший сотрудник редакции Sputnik Лейзор Сиган, работавший в агентстве с 1945 года, сообщает РИА Новости.

Свой профессиональный путь он начал как диктор, затем послужной список пополнялся новыми профессиями и умениями. Корреспондент, переводчик, журналист-международник, обозреватель, руководитель отдела на польском языке - одного из самых непростых направлений вещания на зарубежные страны.

Лейзор Сиган был сотрудником изданий "Московское радио", "Голос России", сейчас МИА "Россия Сегодня", являлся обозревателем группы политических обозревателей управления по работе с языковыми редакциями Объединенной дирекции иновещания.

Его компетентность в области российско-польских отношений позволяла глубоко анализировать и обобщать тенденции развития отношений между Россией и Польшей в контексте мировых международных процессов.

Сиган выступал экспертом по таким острым темам, как "Расширение НАТО на Восток", "Нарастание ксенофобских настроений в Польше", "Отношения Польши с Украиной", "Крушение польского самолета под Смоленском", а также исторические аспекты, связанные со спорными страницами российской и польской истории.