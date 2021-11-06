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06.11.2021 13:01
Рубрика: Общество

Умер старейший сотрудник российского иновещания Лейзор Сиган

Текст: Александр Саможнев

В возрасте 98 лет умер старейший сотрудник редакции Sputnik Лейзор Сиган, работавший в агентстве с 1945 года, сообщает РИА Новости.

Фото: iStock
Умер британский актер, ведущий "Угадай мелодию" Лайонел Блэр

Свой профессиональный путь он начал как диктор, затем послужной список пополнялся новыми профессиями и умениями. Корреспондент, переводчик, журналист-международник, обозреватель, руководитель отдела на польском языке - одного из самых непростых направлений вещания на зарубежные страны.

Лейзор Сиган был сотрудником изданий "Московское радио", "Голос России", сейчас МИА "Россия Сегодня", являлся обозревателем группы политических обозревателей управления по работе с языковыми редакциями Объединенной дирекции иновещания.

Его компетентность в области российско-польских отношений позволяла глубоко анализировать и обобщать тенденции развития отношений между Россией и Польшей в контексте мировых международных процессов.

Сиган выступал экспертом по таким острым темам, как "Расширение НАТО на Восток", "Нарастание ксенофобских настроений в Польше", "Отношения Польши с Украиной", "Крушение польского самолета под Смоленском", а также исторические аспекты, связанные со спорными страницами российской и польской истории.

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