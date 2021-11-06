В Баварии три пассажира получили ножевые ранения в поезде

Несколько пассажиров ранены в результате нападения с ножом на линии скоростного поезда ICE между Регенсбургом и Нюрнбергом в Германии. Двое из них получили серьезные травмы. Один человек был арестован в связи с инцидентом в районе Зауберсдорфа. В Верхнем Пфальце проводится широкомасштабная операция полиции и спасателей, сообщает радиостанция Bayerischer Rundfunk.

Портал Nordbayern первоначально информировал о двух жертвах и двух подозреваемых. Представитель полиции Верхнего Пфальца заявил, что у них нет сведений о том, что есть еще преступники.

"Есть раненые. Пока неизвестно, сколько человек вовлечено в это дело. Экстренный вызов поступил примерно в 9.20 утра", - рассказали BR в полиции. Стражи порядка подтвердили, что подозреваемый в нападении был арестован.

В Deutsche Bahn информировали, что железнодорожная линия Регенсбург-Нюрнберг была закрыта примерно с 9 утра. В настоящее время поезда задерживаются на соответствующих станциях.