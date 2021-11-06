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06.11.2021,  
11:25
Текст:  Антон Валагин

Видео: самолет поймал дрон в полете

Агентство передовых разработок США Dapra сообщило об успешном завершении важного теста беспилотника Х-61 Gremlins. Специально оборудованный самолет C-130 Hercules поймал дрон в воздухе и поднял его на борт.

Фото: Armed ForcesJO / youtube.com
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Эта процедура является ключевой в программе испытаний, так как Gremlins - многоразовые БПЛА для разведки и нанесения ударов, пишет The Drive. В прошлом году несколько попыток поймать беспилотник в полете завершились неудачей. "Каждый раз мы были в нескольких дюймах от соединения", - рассказал тогдашний менеджер программы Gremlins Скотт Вежбановски.

Успешный тест состоялся в октябре. Другой важной особенностью "Гремлинов" является способность атаковать роем, при этом аппараты могут нести различную нагрузку: разведывательную, ударную, электронного подавления. Для X-61 предусмотрен и более традиционный вариант возвращения на землю - на парашюте. Но возможность воздушного старта и возвращения значительно расширяет оперативные возможности дронов.

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Фото: pamyat-naroda.ru
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