80 лет назад, в тяжелейшие осенние месяцы 1941 года, когда враг стоял у ворот столицы, руководство страны приняло на первый взгляд отчаянное решение: с размахом отпраздновать 24-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Беспрецедентным стал военный парад на Красной площади, с которого бойцы отправлялись прямо на фронт, пролегавший в 100 километрах западнее Москвы. В память о нем 7 ноября, утратившее статус государственного праздника в новой России, уже четверть века почитается Днем воинской славы.

В тени легендарного московского парада остались еще одиннадцать. И сотни гражданских демонстраций, прошедших в тот день по всей стране. Их цель была понятна всем: показать противникам и союзникам, что ресурсы Советского Союза неисчерпаемы, а вера в победу несокрушима. Планирование и организация торжественных мероприятий проходили в условиях строжайшей секретности.

Ряд недавно рассекреченных документов из тематических дел Политбюро ЦК проливают свет на подготовку главного национального праздника осенью 41-го.

Красный день календаря

Довоенные годовщины Великой Октябрьской социалистической революции отмечались с размахом. В высших эшелонах власти к празднику готовились основательно - за полтора, два месяца. В Политбюро утверждали праздничные лозунги ВКП(б) на злобу дня, под которыми 7 ноября проходили колонны демонстрантов - от воспитанников детских садов до высших партийных руковоителей. С 1927 года празднование годовщины Октябрьской революции официально было распространено на 7 и 8 ноября, и они стали выходными днями.

Тогда же, в конце 1920-х, окончательно сложился сценарий ключевого праздничного действа - торжественного военного парада на Красной площади. Красноармейцы проходили строем, обратившись лицом к Мавзолею Ленина, с трибун которого их приветствовали руководители партии и государства. Далее следовала боевая техника, пролетали самолеты. Специально для проведения парадов были реконструированы въезды на главную площадь страны.

Перед войной самые масштабные ноябрьские парады состоялись в 1934-м и 1938-м годах. В параде 1934 г., получившем название "парада стали и моторов", участвовало 42 тысячи военнослужащих и 525 танков[1]. В 1938 г. москвичи могли увидеть почти 30 тысяч красноармейцев и более трех тысяч единиц боевой техники, в том числе 389 танков и 250 самолетов[2]. 21-ю годовщину Октября в 1938 году ознаменовали масштабными военными парадами не только в Москве, но и в Ленинграде, Киеве, Одессе, Харькове, Минске, Смоленске, Ростове-на-Дону, Тбилиси, Ташкенте, Ворошилове (Уссурийск) и Хабаровске. В 1940 г. традиционные смотры войск в честь народного праздника состоялись уже в 27 городах СССР.

Однако 24-я годовщина Октября приближалась в совершенно нерасполагающих к торжествам условиях...

Первый секретарь Московского обкома партии и кандидат в члены Политбюро ЦК А.С. Щербаков (1901-1945).

Ответ Гитлеру

Четыре месяца страна полыхала в огне страшной войны, Красная армия отступала под ударами вермахта, стремительно продвигавшегося к Москве. Неутешительные сводки Информбюро, слухи о переносе столицы в Куйбышев (Самара), о бегстве Сталина из осажденной Москвы и о твердом намерении Гитлера не позднее 16 октября овладеть ею, привели к панике среди москвичей. В этот день не открылись магазины, трамваи и автобусы не вышли на линии, единственный раз за всю историю своего существования прекратил работу метрополитен, вокзалы были запружены людьми. Пытаясь вернуть ситуацию под контроль, 17 октября к москвичам по радио обратился первый секретарь Московского обкома партии и кандидат в члены Политбюро ЦК А.С. Щербаков. Он объявил, что столицу врагу не сдадут, призвал сохранять дисциплину и прекратить распространять пораженческие слухи.

Из-за сложной обстановки на фронте 20 октября в Москве и пригородах было введено осадное положение. Но всего три дня спустя, 23 октября, тот же Щербаков отправил Сталину свои соображения о праздновании грядущей 24-й годовщины Октября. Он предлагал отметить этот день сообразно обстоятельствам: провести 7 и 8 ноября воскресники, а все заработанные деньги передать в фонд обороны страны3. Сталин поставил на документе резолюцию: "Напомнить позднее". Однако уже меньше чем через неделю, 29 октября, на заседании Политбюро были утверждены праздничные лозунги4. На этот раз они содержали здравицы и братские приветы в адрес союзников по антигитлеровской коалиции, призывы к красноармейцам и партизанам, медикам и железнодорожникам, коммунистам и комсомольцам, матерям и женам бросить все силы на борьбу с "гитлеровскими империалистами-разбойниками, нарушившими мир между народами мира"5.

За неделю до праздника Сталин получил из Куйбышева записку члена Политбюро ЦК ВКП(б) и председателя одной из палат Верхового Совета СССР А.А. Андреева с предложением ограничить празднование одним днем и провести в областях, краях и республиках, отдаленных от фронта, традиционные демонстрации, а 8 и 9 ноября, как предлагал ранее Щербаков, объявить воскресники с отчислением средств в фонд обороны.

Предложения Щербакова и Андреева не только были поддержаны, но и, вероятно, навели Сталина на мысль, что традиционные праздничные мероприятия, способные поднять моральный дух населения, важны не только и не столько в тылу, сколько здесь - в осажденной столице. Проведенный по сценарию мирного времени народный праздник мог стать наглядным свидетельством того, что Верховный главнокомандующий не покинул Кремля, Красная армия жива и готова дать отпор.

И, конечно, парад войск Красной армии 7 ноября стал бы ответом Гитлеру, обещавшему, что в этот день по улицам и площадям покоренной советской столицы будут маршировать солдаты вермахта. Было принято решение начать подготовку сразу трех военных парадов: в Москве, прифронтовом Воронеже, где находилось главное командование войск Юго-Западного направления, и в "резервной" столице Куйбышеве.

2 ноября члены Политбюро ЦК, оставшиеся в Москве, утвердили постановление "О праздновании XXIV-й годовщины Великой октябрьской социалистической революции". На следующий день, с соблюдением особой секретности, оно было разослано руководителям краевых и областных комитетов партии и ЦК союзных республик. Местным властям предоставлялась возможность самостоятельно принимать решение о форме, масштабе и месте проведения праздничных мероприятий.

Однако на подготовку оставалось чуть более трех суток.

Карта городов СССР, где прошли парады 7 ноября 1941 г.

Операция "Парад"

Подготовка парадов проходила в режиме строжайшей секретности. Из доклада-справки, составленной комендантом Москвы генерал-майором К.Р. Синиловым, рассекреченной в прошлом году архивом Минобороны, следует, что столичный парад в целях конспирации обозначался в документах как "операция войск московского гарнизона"6. Практически все распоряжения давались устно, поэтому об этой "операции", как и о парадах рангом ниже, сохранилось не так много документов. По воспоминаниям участников, военнослужащие подразделений, стянутых с фронта на репетицию парада, до последнего не предполагали, что им 7 ноября предстоит торжественным маршем пройти по главной площади страны; командиры частей узнали об этом поздно вечером накануне праздника.

Во многом такая секретность была вызвана опасениями, что ситуация на фронте в последний момент не позволит провести парад в Москве. Поэтому в Куйбышеве готовился "запасной": в случае налета немецкой авиации, трансляцию празднования предполагалось вести из временной столицы, куда были стянуты значительные резервы и где в тот момент находились учреждения советского правительства, в том числе Наркомат обороны, иностранные посольства и дипмиссии, а также редакции центральных газет. В конце концов московский парад решено был начать в 8:00, на два часа раньше куйбышевского - не в последнюю очередь для того, чтобы в непредвиденной ситуации в радиоэфир можно было пустить трансляцию парада-дублера.

И все же он состоялся!

В 8.10 весь мир услышал историческую речь Сталина:

"... Товарищи! В тяжёлых условиях приходится праздновать сегодня 24-ю годовщину Октябрьской революции. Вероломное нападение немецких разбойников и навязанная нам война создали угрозу для нашей страны. Мы потеряли временно ряд областей, враг очутился у ворот Ленинграда и Москвы. Враг рассчитывал на то, что после первого же удара наша армия будет рассеяна, наша страна будет поставлена на колени. Но враг жестоко просчитался...".

Мимо Мавзолея проследовали 28,5 тысячи военнослужащих, конница, боевая техника, чтобы через несколько часов оказаться на передовой. Разыгравшаяся пурга не дала подняться в небо над Кремлем советской авиации, но защитила древнюю столицу от налетов противника. Речь Верховного главнокомандующего доносилась из репродукторов несколько часов кряду, предваряя каждое торжественное мероприятие, проходившее в стране.

Докладная записка К.Е. Ворошилова о параде в Куйбышеве. РГАНИ Ф. 3. Оп. 22. Д. 219. Л. 131.

Два часа спустя представитель Ставки Верховного Главнокомандования по формированию войск маршал К. Е. Ворошилов на боевом коне объехал войска, выстроившиеся на центральной площади Куйбышева, поднялся на трибуну и обратился к присутствующим с речью. А позже телеграммой отчитался Сталину:

"7 ноября 1941 г., согласно вашего указания, в Куйбышеве проведен парад войскам. На параде участвовало 25.600 человек <...> 107 танков и 14 бронемашин; прожекторный батальон в составе 36 прожекторов, артиллерии всех систем 208 оружий, минометов 140, танковых пулеметов 96, ручных 297, мотопехота на 206 автомашинах. В воздушном параде участвовало 233 самолета <...> Парад продолжался 2 часа. Произвел весьма внушительное впечатление, особенно хорошо выглядела пехота"7.

В обстановке строжайшей секретности готовился парад и в прифронтовом Воронеже - вермахт остановился в 200 км от города. 5 ноября прошла единственная репетиция, участники которой тоже не представляли себе ее истиной цели. В тот же день Сталин получил записку командующего Юго-Западным фронтом маршала С.К. Тимошенко и члена военного совета этого фронта, члена Политбюро ЦК Н.С. Хрущева с просьбой утвердить текст речи маршала на предстоящем параде8. 7 ноября в 11 утра эта речь, практически без правок вождя, прозвучала на площади 20-летия Октября перед строем войск.

Отряды народного ополчения направляются для участия в военном параде. Иваново. 7 ноября 1941 г.

Известия о парадах под руководством высших военачальников несколько дней не покидали передовиц центральных газет. Речи Сталина, Ворошилова и Тимошенко были напечатаны без купюр, страницы пестрели фотографиями танковых колонн и марширующих бойцов. Но кроме этих трех парадов "высшего уровня" 7 ноября прошли девять военных парадов, организованных согласно упомянутому секретному постановлению Политбюро. К сожалению, все они совершенно забыты сегодня.

Бойцы на военном параде в Свердловске. 7 ноября 1941 г. Фото: Газета "Правда" от 9 ноября 1941 года

В Иваново, Свердловске (Екатеринбург), Барнауле, Тбилиси, Ереване, Сталинабаде (Душанбе), Ташкенте, Алма-Ате и Фрунзе (Бишкек) по главным площадям промаршировали военнослужащие гарнизонов, курсанты, вооруженные отряды всевобуча, бойцы санитарных дружин, а за ними шествовали десятки тысяч демонстрантов. А гражданские демонстрации прошли в этот день едва ли не в каждом крупном городе, более-менее отдаленном от линии фронта. Не только героические защитники Москвы, но миллионы людей по всей стране, вышедшие на улицы под праздничными лозунгами, ковали в этот день веру в Победу.

Парад в Воронеже. 7 ноября 1941 г.

ПУБЛИКУЕТСЯ ВПЕРВЫЕ

Протокольное постановление Политбюро ЦК ВКП(б) П 235/221 от 2 ноября

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О праздновании XXIV годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции

XXIV Годовщину Великой Октябрьской Социалистической Революции трудящиеся Советского Союза встречают в трудной обстановке войны, навязанной СССР немецким фашизмом. Пятый месяц враг, грабя и заливая кровью наши города и села, палачествует в захваченных им территориях, стремясь уничтожить свободу народов СССР, поработить их, восстановив помещичье-черносотенный строй. Красная армия, красный флот СССР и советский народ героически отстаивают каждую пядь советской земли, с беззаветной храбростью защищая жизнь, честь и свободу народов Советского Союза. Вся страна мобилизует силы для могучего контрудара по зарвавшимся фашистским для полного разгрома врага.

Проект постановления о праздновании 7 ноября. Рукопись Сталина. РГАНИ Ф. 3. Оп. 22. Д. 219. Л. 101.

ЦК ВКП(б) постановляет:

1. Идя навстречу пожеланиям трудящихся, дни 8 и 9 ноября этого года считать рабочими днями, а праздновать только один день - 7 ноября.

2. 6 и 7 ноября провести повсюду на предприятиях, в учреждениях, в колхозах и совхозах, учебных заведениях собрания и митинги трудящихся, посвященные XXIV годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции и мобилизации сил на разгром гитлеровских полчищ.

3. В тех городах и других населенных пунктах, где для этого имеются условия, провести 7 ноября демонстрации трудящихся.

4. Номера центральных газет 7 ноября, а также очередные номера журналов "Большевик" и "Спутник агитатора" посвятить XXIV Годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции. В день 7 ноября разрешить выпустить "Правду" на 6 полосах.

Секретарь ЦК ВКП(б) И. Сталин

2.XI.41

Обкомам, крайкомам ВКП (б),

ЦК компартий союзных республик - серия "Г"9

Тт. Андрееву, Чадаеву

РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 219. Л. 99-100.

1. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 217. Л. 16

2. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 219. Л. 9-14

3. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 219. Л. 97.

4. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 219. Л. 94.

5. Правда. 31.10.1941. N302.

6. https://parade1941.mil.ru/

7. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 219. Л. 131.

8. РГАНИ. Ф. 3. Оп. 22. Д. 219. Л. 102.