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Экстренно госпитализирована солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева

Новости
    07.11.2021, 17:46
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ nadyadorofeeva Фото: instagram.com/ nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/ nadyadorofeeva

31-летняя Надя "Додо" Дорофеева, певица, актриса, дизайнер и экс-солистка поп-проекта "Время и Стекло" была экстренно госпитализирована. Информация об этом появилась в сторис Instagram артистки.

Фото: instagram.com/ nikolaibaskov
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Сообщается, что певица попала в больницу в связи с резким ухудшением состояния здоровья и в настоящее время находится под наблюдением специалистов. Запланированный ранее концерт Дорофеевой пришлось отменить. Характер недуга при этом не обозначен.

Надежда Дорофеева родилась в 1990-м году в Симферополе. В предприятии "Время и Стекло" пела с 2010 по 2020 год, далее начав сольную карьеру как DOROFEEVA.

Снялась в сериале "Кандидат". Озвучила Принцессу в украинской версии мультфильма "Бременские разбойники".

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