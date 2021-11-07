Экстренно госпитализирована солистка "Время и Стекло" Надя Дорофеева

31-летняя Надя "Додо" Дорофеева, певица, актриса, дизайнер и экс-солистка поп-проекта "Время и Стекло" была экстренно госпитализирована. Информация об этом появилась в сторис Instagram артистки.

Сообщается, что певица попала в больницу в связи с резким ухудшением состояния здоровья и в настоящее время находится под наблюдением специалистов. Запланированный ранее концерт Дорофеевой пришлось отменить. Характер недуга при этом не обозначен.

Надежда Дорофеева родилась в 1990-м году в Симферополе. В предприятии "Время и Стекло" пела с 2010 по 2020 год, далее начав сольную карьеру как DOROFEEVA.

Снялась в сериале "Кандидат". Озвучила Принцессу в украинской версии мультфильма "Бременские разбойники".