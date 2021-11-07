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Том Хэнкс с собакой против апокалипсиса

Рецензии
    07.11.2021, 17:24
Текст:   Богдан Бобров
На стриминговом сервисе Apple TV вышел фильм "Финч" с Томом Хэнксом. Лента рисует мрачную картину недалекого будущего, в котором вспышки на солнце повредили озоновый слой планеты, что повлекло за собой уничтожение цивилизации в ее привычном виде.
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В умирающем мире главному герою - талантливому изобретателю - предстоит беспокоиться не только о себе, но и о своем псе. Для этого он создает прямоходящего робота, которому в дополнение к трем законам роботехники прошивает еще один - про заботу о четвероногом друге.

Обстоятельства заставляют действующих лиц сорваться с насиженного места и отправиться на поиски нового дома - их ждет "Путешествие на Запад", которое во многом пересекается с концепцией знаменитого китайского романа.

Фото: Riot Games
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В пути неокрепший искусственный разум набирается опыта и становится более человечным. По сути, на взаимодействии этих двух персонажей и выстроен весь сюжет.

Следить за его развитием действительно интересно. В дороге они поднимают огромное количество простых жизненных, но очень важных тем. В обсуждении реакции людей на наступивший апокалипсис слышны очевидные намеки на ситуацию с мировой пандемией и тем, как люди ее переживают.

Правдивости истории добавляет тот факт, что создатели зашли на территорию того раздела научной фантастики, который уже с совсем небольшими допущениями возможен в реальной жизни. В эпоху голосовых помощников и "пугающей" продукции Boston Dynamics робот для присмотра за собакой уже не выглядит чем-то сверхъестественным.

Убедительнейшая игра Тома Хэнкса также вносит ощутимую лепту в положительное восприятие проекта. Понятно, что эта роль не станет его лучшей в карьере, но он по-прежнему один из самых талантливых актеров современности, который делает любой фильм лучше. Калеб Лэндри Джонс на его фоне в озвучке робота, конечно же, "слышится" побледнее, но без каких-то особо выделяющихся огрехов.

Фото: KinoPoisk
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Постапокалиптические виды в кадре не сказать что выполнены с какой-то особой оригинальностью, но местами завораживают, а музыкальное оформление уместно и хорошо работает на создание нужной атмосферы.

Тандем Тома Хэнкса и Роберта Земекиса уже несколько раз дарил мировому кинематографу шедевры, вроде "Форреста Гампа" и "Изгоя". В этот раз они тоже поработали на славу, пусть режиссерское кресло и занимал в этот раз Мигель Сапочник, а Земекис значится только исполнительным продюсером. "Финч", очевидно, не станет подобной глыбой, как вышеназванные ленты, но все равно является достойным и интересным проектом.

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