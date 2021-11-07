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07.11.2021 17:40
Рубрика: Экономика

Греф оценил доступность жилья в России

Текст: Нина Егоршева

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что несмотря на рост цен на недвижимость, доступность жилья для граждан сохраняется благодаря широкому выбору программ с господдержкой, главным образом на рынке новостроек. При этом Греф указал, что спрос на ипотеку стабильно растет. В 2021 году Сбербанк уже выдал ипотечных кредитов более чем на 2 трлн рублей. Это на 60% больше, чем в прошлом году, передает РИА "Новости".

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Со своей стороны, как подчеркнул представитель кредитной организации, Сбербанк стремится держать ставки на приемлемом уровне. Кредит на покупку квартиры в новостройке можно взять по ставке от 8,4% годовых, на вторичном рынке - от 8,1% годовых. По льготной программе на первичном рынке ставка составляет от 6,05% годовых, по семейной ипотеке - от 5,3%, по дальневосточной ипотеке - от 0,1%. Герман Греф также уточнил, что рост цен на вторичном рынке не столь динамичный, как на первичном. Это, по его словам, позволяет потенциальным заемщикам более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры.

Ранее специалисты Консультационного центра ДОМ.РФ рассказали, как получить льготный кредит на строительство своего дома. До недавнего времени по программе ипотеки с господдержкой можно было купить квартиру только в новостройке-многоэтажке. Теперь она распространяется и на новые частные дома. Воспользоваться ей может любой гражданин, независимо от региона проживания и семейного положения.

Экономика Недвижимость Ипотека Компании Финансы Сбербанк

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