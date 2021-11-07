Указ главы Республики Коми от 6 ноября 2021 года № 125 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба





Приложение к Указу Главы Республики Коми от 6 ноября 2021 г. № 125





Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности":

1. В пункте 5.5 слова "в соответствии с трудовым законодательством" заменить словами "Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", в соответствии с трудовым законодательством".

2. В пункте 13.2 число "65" заменить числом "60".

3. В абзаце восьмом пункта 19.11 и абзаце шестом пункта 19.153 слова "при условии соблюдения заполнения зала (трибун) не более чем на 70 процентов от общей вместимости зала и при" заменить словами "при возможно-сти заполнения зала (трибун) на 100 процентов от общей вместимости зала при".

4. В пункте 222:

в абзаце двадцать третьем слова "организаций по перечню, установленному Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Коми," заменить словами "организаций, индивидуальных предпринимателей по перечню согласно приложению 11 к настоящем Указу";

абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

"приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг детских игровых комнат, детских развлекательных центров.";

дополнить абзацем следующего содержания:

"С 8 ноября 2021 г. по 14 ноября 2021 г. включительно приостанавливается доступ посетителей и работников в здания, строения, сооружения (помещения в них), на территории, в которых осуществляется оказание услуг частных, республиканских и муниципальных организаций дополнительного образования (за исключением доступа в организации детско-юношеского спорта и в здания, строения, сооружения (помещения в них) для занятия в спортивных секциях).".

5. Дополнить Указ приложением 11 следующего содержания:

"Приложение № 11 к Указу Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. N 16





Перечень объектов, посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших18-летнего возраста) которых после 8 ноября 2021 г. осуществляется при условии наличия QR-кода сертификата вакцинированного против новой коронавирусной инфекции COVID-19 либо перенесшего новую коронавирусную инфекцию COVID-19 либо отрицательного результата ПЦР-тестирования на выявление возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19

1) рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания (в том числе организация фуд-кортов (зон, в которых осуществляют деятельность предприятия общественного питания с общей зоной посадки, не имеющих отдельного помещения под рассадку посетителей), за исключением:

обслуживания "на вынос" без посещения гражданами помещений указанных предприятий, доставки заказов;

предприятий, оказывающих услуги общественного питания, в том числе столовых, буфетов, кафе, работникам организаций, индивидуальных предпринимателей, при условии отсутствия доступа граждан, не являющихся работниками указанных организаций, индивидуальных предпринимателей;

2) физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны и иные объекты, в которых оказываются физкультурно-оздоровительные услуги, за исключением посещения спортивных объектов в целях проведения тренировочных и спортивных мероприятий сборных, профессиональных команд, участвующих в международных и российских соревнованиях;

3) объекты, занимаемые организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных массовых мероприятий, в том числе в торгово-развлекательных центрах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах;

4) зоопарки, за исключением территорий, расположенных на открытом воздухе;

5) объекты, занимаемые организациями, индивидуальными предпринимателями, предоставляющими гостиничные услуги;

6) объекты, занимаемые организациями, указанными в абзаце восьмом пункта 19.11 и абзаце шестом пункта 19.153 Указа Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16.".







