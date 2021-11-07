Указ губернатора Красноярского края от 7 ноября 2021 года № 338-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", статьей 90 Устава Красноярского края, Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 "О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", учитывая Перечень поручений Президента Российской Федерации от 24.10.2021 № Пр-1998, письмо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг "О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края" следующие изменения:

в преамбуле:

слова "от 22.10.2021 № 24-00-17/02-16138-2021," заменить словами "от 22.10.2021 № 24-00-17/02-16138-2021, от 29.10.2021 № 24-00-17/02-16471-2021,";

слова "от 14.10.2021 № 59," заменить словами "от 14.10.2021 № 59, от 26.10.2021 № 60,";

в пункте 1.5:

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

"3) запрета доступа граждан, не достигших возраста восемнадцати лет (несовершеннолетних), без сопровождения родителей или иных законных представителей (за исключением обслуживания навынос без посещения организаций общественного питания).";

дополнить пунктом 1.5.2 следующего содержания:

"1.5.2. Определить особый порядок передвижения граждан, не достигших возраста восемнадцати лет (несовершеннолетних), предусмотренный настоящим пунктом.

Установить запрет на посещение гражданами, не достигшими возраста восемнадцати лет (несовершеннолетних), без сопровождения родителей или иных законных представителей:

1) торгово-развлекательных центров;

2) организаций, оказывающих услуги общественного питания (за исключением обслуживания навынос без посещения организаций общественного питания).";

в пункте 1.7.1:

в абзаце четвертом:

слова "(с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно)" заменить словами "с 30 октября 2021 года";

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

"прекратить доступ в торгово-развлекательные центры граждан, не достигших возраста 18 лет (несовершеннолетних), без сопровождения родителей или иных законных представителей.";

в абзаце первом пункта 1.7.3:

слова "с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно" заменить словами "с 30 октября 2021 года".

2. Опубликовать указ на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).

3. Указ вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор края А.В.Усс







