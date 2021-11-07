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На Netflix вышел трейлер сериала "Койоты"

Новости
    07.11.2021, 10:58
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: youtube.com/ LandFM Фото: youtube.com/ LandFM
Фото: youtube.com/ LandFM

На Netflix Russia вышел трейлер с русскими субтитрами бельгийского драматического мини-сериала "Койоты" (Coyotes). Премьера в мире уже состоялась в марте 2021 года.

Фото: kinopoisk.ru
Трейлер: Майк Тайсон и "Гора" из "Игры престолов" в арабском боевике

По сюжету группа ребят приезжает в летний бойскаут-лагерь и занимается обычными делами: обустраивает свой быт на природе, учится разжигать костер, выполняет задания "на выживание". Отряд выбирает название "Койоты", подростки приносят клятвы верности, раскрашивают лица и носятся по лесу с криками. Затем один из них находит в гроте у озера горсть бриллиантов, которые спрятал один из преступников, предавший подельников. Дети продают камни, но преступники находят "койотов" и открывают на них настоящую охоту.

Режиссер - Жак Молитор, в ролях Виктория Блак, Феликс Ваннооренберге, Нилтон Мартинс, Лука Миннелли, Дара Томброфф, Стив Дрисен.

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