Вильфанд сообщил о легких морозах в Москве 9 ноября

В Гидрометцентре предупредили москвичей о похолодании до -4 градусов. Воздух начнет остывать 9 ноября. После обеда столбики термометров не поднимутся выше отметки -2 градуса. Ночью по области заморозки до -6. Днем 10 ноября: от -2 до +3 градусов. Среда станет самым холодным днем предстоящей недели, подчеркивают метеорологи.

"Постепенно изменение погоды начинается уже во вторник. Москва окажется в западной части циклона, а там воздушные массы перемещаются с севера.

При этом заметное понижение температуры произойдет уже во второй половине дня вторника",- рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Что касается осадков - начнутся они в понедельник (в виде дождя), во вторник будут менее интенсивными (но уже в смешанном виде), а в среду прекратятся, появится солнце.