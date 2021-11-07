В Саратовской области на железной дороге погибла девочка

В Саратовской области следователи выясняют обстоятельства несчастного случая на железной дороге, где от удара током погибла 11-летняя девочка, ее 13-летний брат травмирован.

Как сообщили в СК по Саратовской области, ЧП произошло на железнодорожной станции Летяжевка около 14 часов в селе Семеновка Аркадакского района. Дети забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях, и коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над вагонами. В результате девочка получила поражение электрическим током несовместимое с жизнью. Мальчик был госпитализировал в лечебное учреждение.

Ртищевским межрайонным следственным отделом проводится доследственная проверка.