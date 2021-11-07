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07.11.2021,  
13:02
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Видео: спецназовский нож "Игла" рассек летящую пулю

Уникальные возможности нового ножа боевых пловцов ВМФ "Игла" показали на видео.

Очередную программу "Военная приемка" на телеканале "Звезда" посвятили ножам российских спецподразделений. В их числе показали новое оружие, разработанное в Казани для боевых пловцов ВМФ России. Это нож универсальный боевой (НУБ) "Игла". Он предназначен для ведения подводного боя, да и вообще выручит в самых разных ситуациях. На клинке есть линейка, пила с серрейторной заточкой, которая пригодится для разрезания канатов, парашютных строп и рыбацких сетей - в них порой запутываются боевые пловцы.

Фото: ГК "Ростех"
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В программе показан весь процесс изготовления "Иглы". Сначала заготовку закаливают при температуре 1500 градусов, потом отжигают, чтобы снять напряжение и хрупкость металла, затем шлифуют и производят фрезерную обработку на станке с ЧПУ, где формируют скосы и режущую кромку. Далее следует полировка и заточка - сначала спецмашинкой, а затем вручную. В самом конце на клинке гравируют линейку.

В рамках стандартных испытаний нож поочередно держат в камерах с температурами -50°C и +50°C градусов. Следующий этап - тест на сопротивление изгибу. Нож заживают в тисках и вешают на клинок 100 килограммов груза. Но ведущий "Приемки" решил пойти дальше и добавить еще 50 килограммов, после чего и сам всем своим весом навалился на "Иглу". В результате нож выдержал нагрузку в 225 килограммов без намека на деформацию.

Наконец, испытатели решили выстрелить в "Иглу" из пистолета, чтобы проверить, разрежет ли нож пулю. Эксперимент проводили на полигоне ЦНИИТОЧМАШ.

Но для начала протестировали нож спецназа ФСБ "Каратель". Выстрел производился с 10 метров из пистолета Стечкина патроном 9х15, используемым правоохранительными органами. В результате попадания клинок получил незначительный скол, была слегка повреждена заточенная кромка. Однако эффектного разрезания пули камера не зафиксировала - боеприпас ушел в бок.

После выстрела в "Иглу" пулю практически идеально разрезало на две части. На клинке не было замечено не единого повреждения. Тест повторили - пуля только слегка повредила окраску. Лезвие же осталось в идеальном состоянии. Вердикт экспертов: "нож неубиваемый".

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