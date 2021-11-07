Ставрополец из мести за увольнение сжег машину начальника

Молодой житель столицы Ставрополья решил отомстить руководителю транспортной компании за свое увольнение и поджег легковой автомобиль бывшего начальника. Теперь он стал фигурантом уголовного дела, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Полицейские получили сообщение о возгорании машины от диспетчера пожарно-спасательной части города. На месте происшествия оперативная группа установила, что причиной возгорания могли стать чьи-то умышленные действия. Эту же версию подтвердило заключение специалистов пожарно-технической экспертизы.

Позже следствие выяснило, что поджигателем является 23-летний местный житель. Вскоре он уже давал признательные показания. Оказалось, парень трудился в сфере грузоперевозок, однако был недавно уволен с работы.

- Затаив обиду, подозреваемый при помощи зажигалки решил совершить поджог транспортного средства, которое принадлежало его руководителю, - утонили правоохранители.

Ущерб от действий пиромана составил 450 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"). Теперь молодому мстителю грозит наказание, которое может составить до пяти лет лишения свободы.