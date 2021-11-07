На Урале автомобилист открыл стрельбу во время дорожного конфликта

Во время спорной ситуации на дороге в городе Первоуральске Свердловской области водитель автомобиля Toyota, недовольный маневром водителя Opel, трижды выстрелил из травматического оружия.

Пострадавший, который оказался стажером ГИБДД, получил легкое ранение, госпитализация ему не потребовалась. В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что в проверке обстоятельств происшествия принимают участие специалисты собственной безопасности ГУ МВД СО.

Уголовное дело на агрессивного водителя завели по статье за хулиганство, максимальный срок по ней - 7 лет .