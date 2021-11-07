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07.11.2021,  
12:16
Текст:  Антон Валагин

Российские ядерщики запатентовали дрон-трансформер

Всероссийский НИИ технической физики имени академика Е.И. Забабахина получил патент на беспилотный летательный аппарат изменяемой формы. Как сказано в описании изобретения, техническое решение предназначено для ударных беспилотников и интеллектуальных боеприпасов.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Летательный аппарат построен по интегральной аэродинамической схеме. Двигатель с импеллером (пропеллером, заключенным в кольцо) находится в хвосте. Рядом расположены элевоны, гибриды элеронов и рулей направления. В носовой части находится управляемое вертикальное оперение - за счет выноса перед центром масс оно обеспечивает лучшую маневренность в горизонтальной плоскости и не приводит к наклону аппарата.

В гондолах на краях крыльев размещена оптика стереоскопических головок самонаведения, а в самих крыльях - выдвижные консоли. Они нужны для снижения скорости в режиме барражирования или при полете с огибанием рельефа местности. На финальном этапе полета дополнительные крылья сбрасываются для достижения максимальной скорости.

Основным направлением деятельности челябинского ВНИИ технической физики имени Е.И. Забабахина является создание ядерных боеприпасов.

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