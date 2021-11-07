Трэвис Скотт прокомментировал ЧП с гибелью людей на его выступлении

Американский рэпер Трэвис Скотт опубликовал в своем Instgram видео, в котором прокомментировал несчастный случай на музыкальном фестивале Astroworld в Техасе.

Напомним, во время выступления Трэвиса Скотта среди зрителей началась сильная давка, что привело к травмам и потере сознания у некоторых. Это вызвало излишнюю панику и усугубило ситуацию. В соцсетях появилось множество шокирующих роликов, где в толпе люди лишаются чувств. Видео, где медики пытаются помочь человеку в толпе, а рэпер не останавливает концерт, вызвало в интернете огромное количество негативных комментариев.

В ходе давки погибли восемь человек, еще 23 были доставлены в больницы. Среди пострадавших есть 10-летний ребенок. Сообщается также, что около 300 человек получили помощь в развернутом на месте ЧП полевом госпитале.

Сам Трэвис Скотт заявил, что даже представить себе не мог подобной ситуации.

- Мои фанаты - это все для меня. Я хотел, чтобы у них осталось приятное впечатление, - признается артист. Он также добавил, что в конце концов остановил шоу, а сейчас тесно сотрудничает со полицией и властями и хочет помочь семьям погибших.

По данным TMZ, рэпер был очень опустошен после произошедшего и даже плакал. Кроме того издание сообщает, что Трэвис несколько раз прерывал шоу, чтобы проверить, все ли хорошо у зрителей, но до конца не понимал всю серьезность ситуации.

Зрители в комментариях, в свою очередь, негодуют и обвиняют музыканта в том, что тот был не так далеко от зрителей и мог все видеть. Некоторые припомнили музыканту, что он отменял концерты из-за плохой погоды или семейных скандалов.