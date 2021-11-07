Постановление губернатора Забайкальского края от 6 ноября 2021 года № 90 "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края"

Постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края (далее - прилагаемые изменения).

2. Приостановить на территории Забайкальского края с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года включительно действие подпункта 2 пункта 4 комплекса ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88).

3. Пункты 1-3 прилагаемых изменений вступают в силу с 8 ноября 2021 года.

Первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края А.И.Кефер





Утверждены постановлением Губернатора Забайкальского края от 6 ноября 2021 года № 90





Изменения, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края

1. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84, от 9 июля 2020 года № 85, от 9 июля 2020 года № 86, от 15 июля 2020 года № 87, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 8 октября 2020 года № 131, от 22 октября 2020 года № 139, от 23 октября 2020 года № 140, от 5 ноября 2020 года № 146, от 6 ноября 2020 года № 147, от 6 ноября 2020 года № 148, от 13 ноября 2020 года № 150, от 18 ноября 2020 года № 152, от 27 ноября 2020 года № 155, от 4 декабря 2020 года № 156, от 9 декабря 2020 года № 161, от 16 декабря 2020 года № 165, от 22 декабря 2020 года № 166, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 26 марта 2021 года № 20, от 31 марта 2021 года № 21, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 5 июля 2021 года № 53, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88):

1) преамбулу после слов "от 27 октября 2021 года № 6919" дополнить словами ", от 4 ноября 2021 года № 7008";

2) в комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

а) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:

"6. Приостановить на территории муниципального района "Агинский район" Забайкальского края, муниципального района "Дульдургинский район" Забайкальского края, муниципального района "Могойтуйский район" Забайкальского края, муниципального района "Читинский район" Забайкальского края, городского округа "Город Чита", городского округа "Поселок Агинское" Забайкальского края, городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года включительно деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды экономической деятельности в соответствии с перечнем, определенным в приложении № 2 к настоящему комплексу ограничительных и иных мероприятий.

7. Приостановить на территории Забайкальского края:

1) с 2 ноября 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно:

а) проведение физкультурных, зрелищных, досуговых, развлекательных, публичных и иных мероприятий, в том числе в организациях независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, у индивидуальных предпринимателей, на открытом воздухе, за исключением проведения мероприятий в дистанционном режиме, осуществления пикетирования, проводимого одним участником, а также случая, установленного пунктом I1 постановления Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края";

б) деятельность в области отдыха и развлечений, прочую деятельность по организации отдыха и развлечений, деятельность зрелищно-развлекательную прочую, деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления:

в части функционирования танцплощадок, дискотек, кальянных (центров паровых коктейлей), компьютерных клубов;

в части проведения банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий в объектах общественного питания;

в части функционирования детских лагерей дневного пребывания;

2) с 8 ноября по 14 ноября 2021 года включительно деятельность в области спорта прочую, деятельность зрелищно-развлекательную прочую в части функционирования детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, батутных центров.";

б) приложение № 2 изложить в следующей редакции:

2. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 1 октября 2021 года № 78, от 29 октября 2021 года № 88):

1) преамбулу после слов "от 27 октября 2021 года № 6919" дополнить словами ", от 4 ноября 2021 года № 7008";

2) дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Деятельность торговых центров (за исключением торговых центров, в которых пятьдесят и более процентов площади торгового зала занимают объекты, осуществляющие реализацию продовольственной группы товаров), осуществляется при допуске посетителей, соответствующих одному или нескольким из следующих условий:

1) предъявивших сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2) предъявивших справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (C0VID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.".

Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) торговых центров должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. При наличии у сотрудника справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии, необходимо обеспечить для него безопасные условия труда.".

3. В постановлении Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 15 июля 2020 года № 87, от 15 июля 2020 года № 89, от 16 июля 2020 года № 91, от 28 июля 2020 года № 101, от 26 августа 2020 года № 120, от 17 сентября 2020 года № 126, от 8 октября 2020 года № 131, от 23 октября 2020 года № 140, от 30 октября 2020 года № 144, от 6 ноября 2020 года № 148, от 16 декабря 2020 года № 165, от 25 декабря 2020 года № 170, от 20 февраля 2021 года № 9, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 26 марта 2021 года № 20, от 11 июня 2021 года № 42, от 21 июня 2021 года № 48, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 20 июля 2021 года № 57, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 17 сентября 2021 года № 74, от 1 октября 2021 года № 78, от 22 октября 2021 года № 85, от 29 октября 2021 года № 88):

1) преамбулу после слов "от 27 октября 2021 года № 6919" дополнить словами ", от 4 ноября 2021 года № 7008";

2) в пункте 1:

а) абзац первый дополнить словами ", с учетом постановления Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)";

б) подпункт 5 дополнить словами ", и соблюдения требований пунктов 13-14 настоящего постановления";

в) в подпункте 8 слова "а также с учетом особенностей, предусмотренных комплексом ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденного постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"," исключить;

г) в подпункте 12 слова ", с учетом особенностей, установленных постановлением Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" исключить;

д) подпункт 17 изложить в следующей редакции:

"17) образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность, включая организации отдыха детей и их оздоровления, с учетом особенностей, установленных настоящим подпунктом, и требований санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 года, санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28.

Образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, с численностью обучающихся свыше 500 человек, за исключением образовательных организаций, указанных в подпункте 171 настоящего пункта:

1) осуществлять для обучающихся 1-11 классов до окончания периода действия режима повышенной готовности реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий один раз в неделю, с проведением в указанный день дезинфекционных мероприятий;

2) обеспечить для обучающихся 1-11 классов по письменному заявлению родителей (законных представителей) осуществление реализации образовательных программ только с использованием дистанционных образовательных технологий или с выборочным посещением отдельных предметов.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, реализующим дополнительные образовательные программы, в период с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года включительно осуществлять реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, в том числе организациям, входящим в структуру Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ России), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим подготовку водителей автотранспортных средств, в период с 9 июля 2021 года по 1 декабря 2021 года включительно проводить теоретические занятия при условии заполняемости помещений в количестве до 50 % от единой пропускной способности или с использованием дистанционных образовательных технологий.

Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям высшего образования в период с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года включительно осуществлять реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.

Образовательным организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям с 8 ноября 2021 года осуществлять реализацию образовательных программ дошкольного образования при условии:

1) наличия у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

2) исключения допуска родителей или иных законных представителей, а также посетителей, в помещения и здания образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе при приеме и встрече детей.

Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным предпринимателям, за исключением расположенных на территориях муниципального района "Агинский район" Забайкальского края, муниципального района "Дульдургинский район" Забайкальского края, муниципального района "Могойтуйский район" Забайкальского края, муниципального района "Читинский район" Забайкальского края, городского округа "Город Чита", городского округа "Поселок Агинское" Забайкальского края, городского поселения "Город Краснокаменск" муниципального района "Город Краснокаменск и Краснокаменский район" Забайкальского края с 8 ноября 2021 года осуществлять оказание услуг по присмотру и уходу за детьми при условии:

1) наличия у сотрудников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-кода на электронном или бумажном носителе, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

2) исключения допуска родителей или иных законных представителей, а также посетителей, в помещения и здания организаций, индивидуальных предпринимателей, в том числе при приеме и встрече детей.";

е) дополнить подпунктом 171 следующего содержания:

"171. Образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, расположенным на территории населенных пунктов, указанных в приложении № 3 к настоящему постановлению, в период с 8 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года включительно осуществлять реализацию образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.";

ж) в подпункте 18 после слова "химчисток" дополнить словами ", косметических салонов";

3) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:

"13. Деятельность на территории Забайкальского края организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, относящиеся к бытовым услугам по перечню согласно приложению № 1 к распоряжению Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2016 года № 2496-р, а также деятельность открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (фитнес-клубов) для занятий спортом, музеев, зоопарков, гостиниц, аттракционов, кинотеатров, театров, концертных организаций, цирков, культурно-досуговых организаций, саун, бань, СПА-салонов, массажных салонов, маникюрных салонов, парикмахерских, соляриев, салонов красоты, косметических салонов, пансионатов, домов отдыха, туристических баз, баз отдыха, центров отдыха, химчисток, стационарных оздоровительных учреждений санаторного типа, включенных в Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления и расположенных на базе санаторно-курортных учреждений, санаториев, санаторно-курортных организаций, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, предприятий общественного питания, осуществляется при допуске посетителей, соответствующих одному или нескольким из следующих условий:";

4) в пункте 14:

а) абзац третий изложить в следующей редакции:

"Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, объектов, организаторы мероприятий, указанных в пункте 11 настоящего постановления, должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, подтверждающую, что они перенесли новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. При наличии у сотрудника справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии, необходимо обеспечить для него безопасные условия труда.";

б) абзац четвертый дополнить словами ", за исключением предприятий общественного питания, театров, концертных организаций, кинотеатров, аттракционов, цирков, музеев, культурно-досуговых организаций, зоопарков с 8 ноября 2021 года по 12 ноября 2021 года включительно";

5) дополнить приложением № 3 следующего содержания:

"Приложение № 3 к постановлению Губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85





Перечень населенных пунктов

Смотрите приложение к настоящему постановлению

4. Абзац первый подпункта 3 пункта 3 изменений, которые вносятся в некоторые постановления Губернатора Забайкальского края по вопросам ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Забайкальского края, утвержденных постановлением Губернатора Забайкальского края от 29 октября 2021 года № 88, изложить в следующей редакции:

"3) дополнить пунктом 31 следующего содержания:".







