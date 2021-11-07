"Зеленый призрак": как проходили боевые рейды бронепоезда "Железняков"

80 лет назад 7 ноября 1941 года состоялся первый боевой рейд легендарного бронепоезда "Железняков", который немцы прозвали "Зеленый призрак".

В строй бронепоезд был введен под номером БП-5, но ему еще решили дать персональное имя - "Железняков". Состав был готов 4 ноября и в тот же день был включен в береговую оборону главной базы Черноморского флота - Севастополя. Там же он и строился - в мастерских севастопольского морского завода.

Вооружение "Железнякова" состояло из 5 пушек калибра 76,2 мм, 3 артустановок 34-к, 2 пушек Лендера (еще дореволюционного выпуска), 2 минометов калибра 82 мм, 2 крупнокалиберных пулеметов ДШК и 14 пулеметов "Максим". БП-5 был защищен броней толщиной от 15 до 30 миллиметров, а также композитной броней из армированного железобетона и имел 4 четырехосных бронеплатформы, каждая весом до 60 тонн. Впоследствии вооружение частично заменили на более мощное. С помощью паровоза Ов "Железняков" мог развивать скорость до 50 км в час. В состав бронепоезда входил также тяжелый паровоз серии Э - для использования на крутых подъемах.

Это был не единственный бронепоезд, построенный во время обороны Севастополя: подобных составов подготовили семь. Однако все они один за другим были уничтожены, и только "Железняков" отличился живучестью и удачливостью. Он появлялся в самых неожиданных местах, быстро выстреливал боезапас - и так же быстро исчезал. За это, а также за защитный цвет окраски, гитлеровцы прозвали БП-5 "Зеленым призраком".

7 ноября 1941 года экипажу бронепоезда было приказано отразить атаку вражеской пехоты у селения Верхнесадовое (Дуванкой). Попутно БП-5 разгромил немецкую батарею в Бельбекской долине. Задача по отражению атаки была успешно выполнена, после чего "Железняков" ушел в заранее подготовленное укрытие. Укрывался бронепоезд обычно в узких скалистых участках железной дороги, либо в тоннелях. Таким образом, после рейда он уклонялся от обстрела артиллерии или от налета вызванной немецкими пехотными подразделениями авиации. Места технических стоянок тоже постоянно менялись, и гитлеровская фронтовая разведка долго не могла их вычислить.

В последней декаде декабря 1941 года бронепоезд участвовал в тяжелейших боях за Мекензиевы горы. В том сражении он получил от артиллерии противника серьезные повреждения: одна из бронеплощадок сошла с рельс, пострадал главный локомотив. Чтобы уйти из-под огня, надо было делать срочный ремонт - причем внутри паровозной топки. Чтобы снизить температуру, ее закидали сырым углем, но ранее загруженный уголь продолжал гореть. Тогда помощник машиниста Евгений Матюш, облив одежду из шланга холодной водой, полез в топку. Ему удалось ликвидировать последствия попадания осколков снарядов в котел, однако герой-железнодорожник получил сильные ожоги и после ремонта сразу потерял сознание. Старший машинист вывел состав из-под обстрела.

После того как станция "Мекензиевы горы" оказалась в руках немцев, "Железняков" совершил на нее неожиданное нападение, с близкого расстояния круша вражескую технику и расстреливая пехоту.

29 декабря 1941 года авиация гитлеровцев пыталась уничтожить бронепоезд. Воздушная атака была отбита, но часть экипажа погибла. А до этого БП-5 выполнил сложнейшую операцию: доставил новые стволы на один из главных узлов обороны Севастополя - батарею тяжелых орудий №30.

В самый канун нового 1942 года бронепоезд прошел ремонт и переоснащение вооружения: он получил автоматические пушки, минометы калибра 120 мм и несколько дополнительных пулеметов. За январь-февраль 1942 года БП-5 уничтожил батарею орудий большого калибра, 13 пулеметных точек вместе с расчетами, 9 дзотов, 6 блиндажей, подбил 3 самолета, расстрелял несколько автомашин и с десяток гужевых повозок, а также огнем пушек и пулеметов уложил не менее полутора тысяч пехотинцев.

Случалось "Железнякову" вступать в бой и с танками. Например, 15 июня 1942 года он накрыл огнем целую танковую колонну врага, уничтожив три машины.

Бронепоезд сражался до 26 июня, совершив с момента вступления в строй (то есть с начала ноября 1941 года) 140 боевых выходов. 26-27 июня немцам удалось накрыть одно из убежищ БП-5 (Троицкий тоннель) мощными авианалетами, в которых участвовало по нескольку десятков бомбардировщиков. Из тоннеля вырвался только паровоз с одной из бронеплатформ. Разгребая завалы после бомбежек, экипаж демонтировал часть орудий и пулеметов с заблокированных в тоннеле платформ. Они были использованы в обороне позиций советской пехоты.

После падения Севастополя и захвата немцами всего Крыма, гитлеровцы расчистили Троицкий тоннель и выкатили из него то, что осталось от "Железнякова". После ремонта бронепоезд получил название "Ойген". Он оставался в Крыму до наступления советских войск. При отступлении и попытке эвакуации с полуострова немцы сами взорвали бывший БП-5.

В память о подвигах команды "Зеленого призрака" в Севастополе в 1970-е годы построили мемориал. Он состоит из паровоза серии Э, который использовался как вспомогательный, а также бронеплатформы с тяжелым морским орудием. Сама по себе она отношения к "Железнякову" не имеет, однако является подлинной и применялась в годы Великой Отечественной войны.