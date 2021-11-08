Законопроект Брянской области "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере 479 761,1 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего 4,0 процента (декабрь 2022 года к декабрю 2021 года):

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 73 258 228 370,94 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 38 157 467 000,00 рубля;

общий объем расходов областного бюджета в сумме 74 691 437 204,27 рубля;";

прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 1 433 208 833,33 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2023 года в сумме 9 173 452 525,11 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по государственным гарантиям Брянской области в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рубля.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов, определенные исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в размере соответственно 510 461,0 млн. рублей и 544 702,7 млн. рублей и уровня инфляции, не превышающего соответственно 4,0 процента (декабрь 2023 года к декабрю 2022 года) и 4,0 процента (декабрь 2024 года к декабрю 2023 года):

прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 70 425 324 501,22 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 40 645 072 000,00 рубля, и на 2024 год в сумме 72 901 959 544,48 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 43 204 286 000,00 рубля;

общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 70 425 324 501,22 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 320 000 000 рубля, и на 2024 год в сумме 72 901 959 544,48 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 760 000 000,0 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2024 года в сумме 9 173 452 525,11 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по государственным гарантиям Брянской области в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рубля;

верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области на 1 января 2025 года в сумме 9 173 452 525,11 рубля, в том числе верхний предел государственного внутреннего долга Брянской области по государственным гарантиям Брянской области в валюте Российской Федерации в сумме 0,0 рубля.

Статья 2. Доходы областного бюджета

Утвердить прогнозируемые доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджетами муниципальных образований Брянской области

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Брянской области и бюджетами муниципальных образований Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), городских поселений Брянской области доходов от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, распределенных в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации, подлежащих распределению между бюджетом субъекта Российской Федерации и местными бюджетами, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение расходов областного бюджета по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение расходов областного бюджета, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

5. Установить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 6 756 101 772,52 рубля, на 2023 год в сумме 6 978 645 594,84 рубля, на 2024 год в сумме 7 254 126 740,21 рубля.

6. Установить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Брянской области на 2022 год в сумме 6 018 310 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 6 041 216 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 6 077 516 000,00 рубля.

7. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с частью 9 статьи 18 Федерального закона от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ "О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" и частью 4 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2022 году - 459 417,00 рубля;

в 2023 году - 455 640,97 рубля;

в 2024 году - 409 458,54 рубля.

8. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с частью 5 статьи 16 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов":

в 2022 году - 177 683,79 рубля;

в 2023 году - 177 683,79 рубля;

в 2024 году - 177 683,79 рубля.

9. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетным кредитам, реструктурированным в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 2.3 Федерального закона от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году":

в 2022 году - 5 927 708,99 рубля;

в 2023 году - 5 577 269,44 рубля;

в 2024 году - 5 225 953,72 рубля.

10. Утвердить в составе расходов на обслуживание государственного долга Брянской области сумму средств, направляемых на уплату процентов за рассрочку по обязательствам (задолженности) Брянской области по бюджетному кредиту, реструктурированному в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 28 июня 2021 года № 228-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодека Российской Федерации":

в 2022 году - 1 140 549,31 рубля;

в 2023 году - 1 080 250,86 рубля;

в 2024 году - 1 019 801,65 рубля.

11. Предоставить субсидию в виде имущественного взноса некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Брянской области" в целях финансирования мероприятий, предусмотренных частью 9 статьи 21.1 Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" в 2022 году в сумме 5 595 998,00 рубля, в 2023 году в сумме 5 595 998,00 рубля, в 2024 году в сумме 5 595 998,00 рубля.

Предоставить субсидию в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Брянской области" в целях достижения показателей и результатов национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2022 году в сумме 6 963 434,35 рубля, в 2023 году в сумме 15 187 777,78 рубля, в 2024 году в сумме 10 313 737,37 рубля.

Предоставить субсидию в виде имущественного взноса автономной некоммерческой организации "Центр поддержки экспорта Брянской области" на финансовое обеспечение затрат по обеспечению деятельности в 2022 году в сумме 2 221 582,00 рубля, в 2023 году в сумме 2 221 582,00 рубля, в 2024 году в сумме 2 221 582,00 рубля.

Предоставить субсидию в виде имущественного взноса микрокредитной компании "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Брянской области" в целях стимулирования деятельности в сфере промышленности в 2022 году в сумме 50 000 000,00 рубля, в 2023 году в сумме 60 000 000,00 рубля, в 2024 году в сумме 70 000 000,00 рубля.

Статья 5. Межбюджетные трансферты

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 35 003 883 400,00 рубля, на 2023 год в сумме 29 586 407 132,00 рубля, на 2024 год в сумме 29 496 981 774,00 рубля.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 22 064 476 596,73 рубля, на 2023 год в сумме 18 607 472 117,94 рубля, на 2024 год в сумме 18 976 061 502,83 рубля.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Брянской области на 2022 год в размере 22 045 491 696,73 рубля, на 2023 год - в размере 18 588 487 217,94 рубля, на 2024 год - в размере 18 957 076 602,83 рубля, из них:

в форме дотаций на 2022 год - 3 192 122 200,00 рубля, на 2023 год - 2 516 383 000,00 рубля, на 2024 год - 2 516 383 000,00 рубля;

в форме субсидий на 2022 год - 5 303 552 365,97 рубля, на 2023 год - 3 944 205 790,84 рубля, на 2024 год - 4 047 073 101,9 рубля;

в форме субвенций на 2022 год - 11 966 856 206,24 рубля, на 2023 год - 10 475 421 146,28 рубля, на 2024 год - 10 548 898 977,68 рубля;

в форме иных межбюджетных трансфертов на 2022 год - 1 582 960 924,52 рубля, на 2023 год - 1 652 477 280,82 рубля, на 2024 год - 1 844 721 523,25 рубля.

4. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год в сумме 5 465 325 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 5 681 265 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 5 911 510 000,00 рубля.

Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) отчислениями в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов по дополнительным нормативам от налога на доходы физических лиц на 2022 год в сумме 2 952 942 000,0 рубля, на 2023 год в сумме 3 168 882 000,0 рубля, на 2024 год в сумме 3 399 127 000,0 рубля.

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

5. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год - 2,9100, на 2023 год - 2,8511, на 2024 год - 2,7963.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону и распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

7. Установить, что в 2022 году предоставление межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2022 году осуществляется в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Брянской области.

Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению в 2022 году межбюджетных трансфертов, включенных в перечень, указанный в абзаце втором настоящего пункта, осуществляются Управлением Федерального казначейства по Брянской области в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Установить, что в 2022 году операции с межбюджетными трансфертами, предоставляемыми из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в том числе с их остатками, не использованными по состоянию на 1 января 2022 года, при исполнении бюджетов муниципальных образований учитываются на лицевых счетах, открытых получателям средств бюджетов муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Брянской области.

8. Утвердить объём субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2022 год в сумме 984 900,00 рубля, на 2023 год в сумме 984 900,00 рубля, на 2024 год в сумме 984 900,00 рубля.

Статья 6. Резервный фонд Правительства Брянской области

Установить размер резервного фонда Правительства Брянской области на 2022 год в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 50 000 000,00 рубля.

Статья 7. Резервный фонд Брянской области

Установить размер резервного фонда Брянской области на 2022 год в сумме 20 000 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 20 000 000,00 рубля, на 2024 год в сумме 20 000 000,00 рубля.

Статья 8. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями

1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляются в объемах, предусмотренных приложением 4 к настоящему Закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

2. В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации из областного бюджета предоставляются субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, в объемах, предусмотренных приложением 4 к настоящему Закону.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

Статья 9. Особенности использования средств, получаемых отдельными юридическими лицами из областного бюджета

1. Установить, что в 2022 году департамент финансов Брянской области осуществляет казначейское сопровождение средств в валюте Российской Федерации, указанных в пункте 2 настоящей статьи, предоставляемых из областного бюджета, включая остатки средств, предусмотренные пунктами 4 и 5 настоящей статьи (далее - целевые средства).

2. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Брянской области) и бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) субсидии государственным бюджетным и автономным учреждениям Брянской области, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 и пунктом 4 статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях приобретения товаров, работ и услуг;

3) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные (складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта;

4) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 000,0 тыс. рублей и более;

5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в подпункте 4 настоящего пункта государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг;

6) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг в случаях, установленных нормативными правовыми актами Правительства Брянской области.

3. Установить, что департамент финансов Брянской области осуществляет казначейское сопровождение средств, определенных в соответствии с законами об областном бюджете, действовавшими до вступления в силу Федерального закона от 1 июля 2021 года № 244-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и о приостановлении действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации", до полного исполнения государственных (муниципальных) контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров (соглашений) о предоставлении субсидий.

4. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки субсидий (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, находящиеся на лицевых счетах, открытых указанным лицам в департаменте финансов Брянской области, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, подлежат использованию этими лицами в соответствии с решениями, указанными в пункте 5 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным лицам.

5. Установить, что главные распорядители средств областного бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из областного бюджета средства, указанные в пункте 4 настоящей статьи, принимают до 15 марта 2022 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в установленном Правительством Брянской области порядке на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств.

6. Главные распорядители средств областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в пункте 4 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

7. При отсутствии решений, указанных в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, по состоянию на 15 марта 2022 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности остатки средств и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в пунктах 5 и 6 настоящей статьи, подлежат перечислению указанными лицами в доходы областного бюджета в порядке, установленном Правительством Брянской области.

8. В случае неисполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг требования, установленного пунктом 7 настоящей статьи, департамент финансов Брянской области перечисляет в доход областного бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в департаменте финансов Брянской области, в порядке и сроки, которые установлены Правительством Брянской области.

Статья 10. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

увеличение бюджетных ассигнований, соответствующих целям предоставления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в объеме, не превышающем неиспользованные остатки указанных межбюджетных трансфертов на начало текущего финансового года, по которым главным администратором доходов федерального бюджета подтверждена потребность в направлении их на те же цели в текущем финансовом году в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований в связи с использованием доходов, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных законом об областном бюджете, по основаниям, установленным пунктом 2 статьи 232 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

уточнение кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения областного бюджета, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и департаментом финансов Брянской области порядка применения бюджетной классификации;

перераспределение бюджетных ассигнований в целях исполнения решений налоговых и иных уполномоченных органов о взыскании налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета в соответствии с действующим законодательством;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю в текущем финансовом году на оказание государственных услуг, в связи с экономией бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

перераспределение средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных настоящим Законом департаменту финансов Брянской области бюджетных ассигнований, в пределах объемов, предусмотренных приложением 4 к настоящему Закону, для их использования с целью реализации государственных программ Брянской области в соответствии с приложением 6 к настоящему Закону и финансового обеспечения непрограммной деятельности. Использование зарезервированных средств осуществляется в порядке, установленном Правительством Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели;

увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации региональных проектов (программ) за счет уменьшения (увеличения) бюджетных ассигнований, не отнесенных настоящим Законом на указанные цели, в соответствии с решениями Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований между региональными проектами (программами), в том числе перераспределение соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год, в соответствии с решениями Совета по проектной деятельности при Правительстве Брянской области;

перераспределение бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Брянской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, а также между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в пределах общего объема источников финансирования дефицита областного бюджета;

перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом году и плановом периоде, в целях обеспечения условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 132 Бюджетного кодекса Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предметам ведения субъектов Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, и расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления муниципальных образований области полномочий по решению вопросов местного значения.

Внесение изменений в сводную бюджетную роспись по основаниям, установленным настоящим пунктом, осуществляется в пределах объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Законом, за исключением оснований, установленных абзацами третьим и пятым настоящего пункта, в соответствии с которыми внесение изменений в сводную бюджетную роспись может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом.

2. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года:

в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения областного бюджета в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не более общего объема остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года, за исключением остатков средств дорожного фонда Брянской области и остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом Брянской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, остатков безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, от некоммерческой организации - Фонда развития моногородов;

в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Брянской области отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда Брянской области;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Брянской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в текущем финансовом году.

в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, могут направляться на указанные цели в текущем финансовом году;

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в текущем финансовом году;

в объеме не менее неиспользованной суммы бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в отчетном финансовом году подлежат использованию на указанные цели в текущем финансовом году.

3. Установить, что руководители исполнительных органов государственной власти Брянской области, государственных учреждений не вправе принимать в 2022 году решения, приводящие к увеличению штатной численности государственных гражданских служащих, работников государственных учреждений, за исключением случаев увеличения штатной численности региональных проектных офисов для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторинга реализации национальных проектов в Брянской области, принятия решений о наделении исполнительных органов государственной власти Брянской области дополнительными полномочиями, государственных учреждений - дополнительными функциями, требующими увеличения штатной численности персонала.

4. Установить, что наряду с органами государственного финансового контроля главные распорядители бюджетных средств обеспечивают контроль эффективного и целевого использования средств, запланированных на реализацию мероприятий государственных программ Брянской области, в том числе на финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений, своевременного их возврата, предоставления отчетности.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита

Утвердить объем и структуру источников внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

Статья 12. Государственные внутренние заимствования Брянской области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Брянской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

Статья 13. Государственные гарантии Брянской области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу государственных гарантий Брянской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 14. Отчетность об исполнении областного бюджета

1. Департаменту финансов Брянской области представлять в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области ежемесячно информацию об исполнении областного бюджета в 2022 году в десятидневный срок со дня представления соответствующей отчетности в Федеральное казначейство по форме ежемесячного отчета, представляемого в Федеральное казначейство.

2. Правительству Брянской области ежеквартально представлять в Брянскую областную Думу и Контрольно-счетную палату Брянской области утвержденный отчет об исполнении областного бюджета в соответствии со структурой, применяемой при утверждении бюджета, в течение 45 дней после наступления отчетной даты.

Статья 15. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Брянской области А.В. Богомаз







