Постановление губернатора Чукотского автономного округа от 3 ноября 2021 года № 286 "О внесении изменений в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Федерации, состоявшегося 20 октября 2021 года, № Пр-1998, постановляю:

1. Внести в Постановление Губернатора Чукотского автономного округа от 17 апреля 2020 года № 38 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чукотского автономного округа в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) в части 1:

в пункте 5:

в абзаце первом слова "учреждениях культуры, спорта" заменить словами "учреждениях и организациях культуры, спорта (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности)";

в абзаце третьем после слов "предшествующих проведению такого мероприятия" дополнить словами ", либо иметь противопоказания к вакцинации и отрицательный результат обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, полученный не ранее чем за три дня до проведения такого мероприятия";

в абзаце четвертом после слов "предшествующих проведению такого мероприятия" дополнить словами ", либо медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации, и справки об отрицательном результате обследования методом ПЦР на новую коронавирусную инфекцию, выданной не ранее чем за три дня до проведения такого мероприятия";

в пункте 9 цифры "65" заменить цифрами "60";

в абзаце третьем пункта 10 после слова "услуги" дополнить словами ", органов государственной власти";

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

"14) рекомендовать руководителям организаций и предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности обеспечить перевод на дистанционный режим работы граждан в возрасте старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, в течение четырех недель для вакцинации (в случае отсутствия медицинских противопоказаний) и формирования иммунитета.";

2) в части 1.3 слова "7 ноября" заменить словами "20 ноября";

3) пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:

"5) приостановить в медицинских организациях Чукотского автономного округа проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения.";

4) в части 9.1:

в абзаце первом слова "дополнительный оплачиваемый день" заменить словами "дополнительные оплачиваемые два дня";

в абзаце втором слова "дополнительный оплачиваемый день" заменить словами "дополнительные оплачиваемые два дня".

2. Руководителям органов исполнительной власти Чукотского автономного округа, главам муниципальных районов и городских округов принять меры к информированию работодателей и населения о настоящем постановлении, в том числе путем размещения его текста на своих официальных сайтах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Р.В.Копин







