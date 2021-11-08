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08.11.2021 11:00
Рубрика: Легковые авто

Kia анонсировала премьеру нового кроссовера размером со Sportage

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Kia. Фото: Пресс-служба Kia.
Фото: Пресс-служба Kia.

Компания Kia проведёт 11 ноября презентацию концептуального SUV, который в будущем станет серийным электрическим кроссовером.

Фото: Пресс-служба Kia
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В начале года Kia публиковала тизеры двух новинок, одна из которых уже представлена - Kia EV6. Без сомнений, через несколько дней покажут прототип второго электрокара бренда из линейки EV - Kia Concept EV9.

Пока можно однозначно утверждать, что кроссовер построен на платформе E-GMP и получит полноприводную двухмоторную компоновку. Судя по силуэту и ранее опубликованному изображению, дизайн новинки будет выполнен по мотивам успешного Kia Telluride.

По данным The KCB, в серийном исполнении Kia Concept EV9 получит название EV7 и встанет на конвейер весной 2023 года.

Как Kia EV6 является по технике практически идентичным Hyundai Ioniq 5, так и Kia Concept EV9 окажется близнецом кроссовера Hyundai Seven, который покажут немного позднее - 17 ноября. Первые изображения новинки от Hyundai уже опубликованы.

#Kia