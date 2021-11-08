В Помпеях раскопали отлично сохранившуюся комнату рабов

Nuove scoperte a #Pompei. La stanza degli schiavi di Civita Giuliana.

In questo video le parole del Direttore Generale del Parco Archeologico @GZuchtriegel e del Procuratore della Repubblica di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso. pic.twitter.com/qiYzzrEPte — Pompeii Sites (@pompeii_sites) November 6, 2021

В пригороде Помпеев археологи обнаружили хорошо сохранившуюся комнату, в которой предположительно жили рабы. Три кровати, несколько амфор, ночной горшок и сундук с уздечками для лошадей были найдены в одной из каморок виллы, которая располагалась на окраине древнеримского города.

"Здесь мы видим то, что обычно остается в тени", - сказал Габриэль Цухтригель, директор археологического парка Помпеи. Археолог назвал находку исключительной, ведь она рассказывает "о суровой жизни людей, которые редко появляются в древних источниках, рассказывавших в основном о жизни высшего сословия и написанных представителями элиты". Новая находка дает возможность чуть больше узнать о жизни рабов.

В комнатке площадью 16 кв. метров, освещаемой крохотным окошком, ночевали три раба. Вся ее нехитрая мебель - это кровати: две деревянные койки длиной около 1,70 метра и одна, вероятно, детская, - 1,40 метра. По предположению археологов, это более чем скромное жилище небольшой семьи, которая, вероятно, кроме повседневной работы, занималась обслуживанием колесницы. Об этом говорят предметы, найденные в комнате - уздечка и прислоненное к кровати дышло. Цухтригель предположил, что найденные под кроватями предметы - личные вещи рабов, в том числе амфоры и керамические кувшины.

"Мы не ожидали найти такую комнату, ведь мы часто бывали тут", - с удивлением отметил Цухтригель. Ранее неподалеку были обнаружены останки трех лошадей, а также полностью сохранившаяся повозка для торжественных религиозных церемоний - находка произвела фурор в 2018 году.

К слову, вилла, в которой обнаружили комнату рабов, располагалась неподалеку от стен города и имела панорамный вид на Средиземное море. Это одна из недавних находок в Помпеях: в 2017 году полиция заметила незаконно вырытые туннели - так и обнаружилась древнеримская вилла.