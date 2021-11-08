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8 ноября 2021 г. 18:05
Общество
Текст: Артем Локалов

На Донбассе разыскивают родственников красноармейца, останки которого найдены на Новгородчине

Донецкое областное подразделение Союза поисковых отрядов Украины разыскивает родственников красноармейца, останки которого были найдены в Новгородской области.

31 октября в районе деревни Белый Бор Демянского района Новгородской области поисковики отряда "Демянск" обнаружила останки бойца с медальоном, который удалось прочитать.
Поисковики России и Украины обменялись останками погибших в годы Великой Отечественной солдат

Погибшим оказался красноармеец Петр Захарович Симоненко, 1919 года рождения. Он из города Константиновка Сталинской области. Домашний адрес - ул. Ленина, д. 94, мать - Елена Ивановна Желудько.

Петр Симоненко призывался Константиновским военкоматом и последним его местом службы был штаб 146-й отдельной стрелковой бригады. Боец погиб 7 сентября 1942 года.

Улица Ленина в Константиновке сейчас называется "проспект Олексы Тихого".

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