На Донбассе разыскивают родственников красноармейца, останки которого найдены на Новгородчине

Донецкое областное подразделение Союза поисковых отрядов Украины разыскивает родственников красноармейца, останки которого были найдены в Новгородской области.

31 октября в районе деревни Белый Бор Демянского района Новгородской области поисковики отряда "Демянск" обнаружила останки бойца с медальоном, который удалось прочитать.

Погибшим оказался красноармеец Петр Захарович Симоненко, 1919 года рождения. Он из города Константиновка Сталинской области. Домашний адрес - ул. Ленина, д. 94, мать - Елена Ивановна Желудько.

Петр Симоненко призывался Константиновским военкоматом и последним его местом службы был штаб 146-й отдельной стрелковой бригады. Боец погиб 7 сентября 1942 года.

Улица Ленина в Константиновке сейчас называется "проспект Олексы Тихого".