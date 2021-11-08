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8 ноября 2021 г.

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 3 ноября 2021 года № 82-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

Дата подписания 3 ноября 2021 г.
Опубликован 8 ноября 2021 г.

Документ является поправкой к

Постановление губернатора Ненецкого автономного округа от 28 октября 2021 года № 81-пг "О режиме повышенной готовности"

В целях повышения готовности органов управления, сил и средств окружной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ненецкого автономного округа к реагированию на возникновение возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с продолжающейся угрозой завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, постановляю:

1. Внести изменения в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 28.10.2021 № 81-пг, согласно Приложению.

2. Настоящее постановление, за исключением пункта 3 прилагаемых изменений, вступает в силу со дня его официального опубликования.

Пункт 3 прилагаемых изменений вступает в силу с 8 ноября 2021 года.

Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный


Приложение к постановлению губернатора Ненецкого автономного округа от 03.11.2021 № 82-пг "О внесении изменений в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа"

Изменения в Перечень мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ненецкого автономного округа

1. Дополнить пунктом 17.1 следующего содержания:

"17.1. Органам исполнительной власти Ненецкого автономного округа:

1) приостановить личный прием граждан;

2) организовать прием граждан в режиме он-лайн.".

2. Пункт 18 дополнить подпунктом 10 следующего содержания:

"10) организовать оказание плановой медицинской помощи в стационарных отделениях государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа "Ненецкая окружная больница имени Р.И. Батмановой" при соблюдении требований, указанных в пункте 6 настоящего Перечня.".

3. Подпункт 5 пункта 19 признать утратившим силу.



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