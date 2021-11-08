Нападения на школы предложили считать террористическими действиями

Нападения на школы и другие образовательные организации могут приравнять к террористическим действиям. Об этом в понедельник заявила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Лариса Фальковская.

"Я бы хотела попросить рассмотреть в качестве законодательной инициативы: приравнять нападения на образовательные организации к террористическим действиям, - цитирует ТАСС Фальковскую, которая выступила в Совете Федерации в рамках круглого стола "Право детей на безопасность: вызовы современности и эффективные практики". - Это повысит степень ответственности всех субъектов системы профилактики к данному факту".