Новый российский бронированный пикап сняли на видео

Новый броневик-пикап "ВПК-Урал" теперь можно увидеть на видео. Презентацию машины подготовили производители бронированного автомобиля.

В аннотации к ролику говорится, что перспективный броневик с колесной формулой 4х4 может служить в качестве платформы для различных типов машин. В частности, на пикап можно устанавливать оборудование связи или радиоэлектронной борьбы. Большой заброневой объем позволяет использовать машину в качестве военной "скорой помощи".

Усилена противоминная защита - обеспечивается безопасность находящихся внутри людей при взрыве фугаса весом до шести килограммов. Для повышения защиты на бронированный корпус предусмотрена установка дополнительных экранов.

Высокий дорожный просвет - 400 мм повышает проходимость автомобиля, весом 14500 кг. Длина броневика - 6 500 мм, ширина - 2 550 мм, высота - 2 800 мм. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода по топливу - 1000 км. Вместимость - 12 человек.

Кроме того, в конструкции "ВПК-Урал" используются узлы и агрегаты от серийно выпускающихся армейских автомобилей, что существенно облегчает ремонт и содержание машин.